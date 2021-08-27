【Gamescom21／科隆遊戲展／PS4／PS5／Switch／Xbox】一年一度的德國科隆遊戲展剛於8月25至27日舉行，在疫情之下遊戲展同樣採用網上發布形式，以下為《香港01》科技玩物頻道總結遊戲展重點內容。



鬼滅之刃 火之神血風譚 追加「鬼」角色免費DLC

之前已經表明「鬼」角色將會遊戲推出後以免費DLC的形式追加至遊戲的對戰模式中，而在Gamescom中則公開了和鬼「下弦之五」「累」戰鬥的新影片。按圖放大：

+ 10

漫威午夜之子（Marvel's Midnight Sons）戰略遊戲

由Firaxis的《XCOM》團隊製作，玩法亦為XCOM經典的回合制SRPG。遊戲內容基於Marvel「午夜之子聯盟」（Order of Midnight Sons）改編而成，玩家將扮演全新角色「獵人」（The Hunter）對抗惡魔之母莉莉斯（Lilith）；狼人、美國隊長、奇異博士、鐵甲奇俠等大家熟識的英雄們亦會登場。

雖然IP改編遊戲10隻有9隻都是水準不濟，不過今次由XCOM的工作室負責，說不定這就是那一隻例外。遊戲預定於2022年3月推出，對應PS4、PS5、Xbox、Switch和PC。按圖放大：

+ 20

死亡擱淺導演剪輯版 PS5升級追加大量新玩法內容

小島秀文的遊戲《死亡擱淺》Death Stranding PS5升級版本，除了對應4K 60FPS和HDR外，更重要是為遊戲追加了大量新內容，有新任務、新地圖、練習射擊的靶場、強化戰鬥系統及新武器等。送貨方面亦追加了貨物發射機、夥伴機器人、跳躍坡道及噴射背包等。然後還有一些小遊戲，例如賽車模式以及Boss戰重溫等。

死亡擱淺導演剪輯版目前僅對應PS5（PS4玩家...），PS4版存檔可帶至PS5使用。至於導演剪輯版之後會否登陸Steam或對應PS4就暫時未知。按圖放大

+ 35

Tales of Luminaria

Tales of系列手機遊戲新作，對應Android / iOS雙平台，不過暫時沒有太多詳情公開，只有少量Gameplay畫面及設定圖，角色、劇情、設定及推出日期等均未明。按圖放大

+ 10

👇👇按圖放大其他發布內容重點👇👇

+ 29

總結：今年Gamescom雖然發布內容頗多，但不算有太多驚喜，主要有《死亡擱淺導演剪輯版》的演示比較詳細和地平線Horizon Forbidden West的發售日公開較有感。

今年手機遊戲市場再一次爆發性增長，有多款重量級大作推出，不論玩家人數還是課金量都非常驚人。適逢政府派5000蚊消費券可用來課金（方法請見下文）正好入坑玩手遊。最近一兩個月較觸目的手遊有《原神》改版2.0推出新地區「稻妻」，以及以本格單機武俠體驗跑出的《煙雨江湖》等，當然也有其他好遊戲。



同場加映：2021必玩22款手遊推薦，按圖放大2021年必玩手遊22款推薦（8月更新）👇👇

+ 22

餘下15款推薦必玩手遊請睇全文：消費券課金｜2021必玩22款手遊推薦 Android / iOS 8月更新