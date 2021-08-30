PS5新版主機拆解｜新不如舊、不如原型！300g原來減在這裡

撰文：林卓恆
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PS5／新版PS5／Sony／SIE｜Sony最近低調地將新型號PS5上架發售，由稍早前澳洲地區開始發售，至今已有不少用家買到新型號PS5，亦已有Youtuber將新版PS5主機拆解，比較新舊型號兩者之間有什麼不同。

300g減重來自散熱片 主機運行溫度提高

在將主機分解後終於知道輕了300g減自何處，原來是減少了機身內部的散熱片heatsink；新型號PS5不單比原版少了一大塊銅散熱片，而heatsink的數量亦明顯減少了一排。

👇👇按圖放大新型號PS5拆機對比👇👇

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而在實際運行方面，影片中主持使用了聲級計及熱感應鏡頭來檢測比對新舊PS5型號的運行嘈音及溫度。當運行《Astro's Playroom》時，新舊型號PS5的機背出風位音量分別為及分貝，相差並不多；尤其是主機擺放位置通常和玩家有一兩米左右的距離，這點音量差距基本上不會注意到。

但是去到溫度方面就有頗明顯差距，在上述運作環境下，舊版PS5的機背出風口溫度約52度，而新版則是56~58度，高出足足5~6度，已經是一個足以影響表現的差距。

而且主持所展示的測試只是開啟了《Astro's Playroom》然後在遊戲中「掛機」，而未有進行需求更多運算的壓力測試（例如在畫質模式下玩節奏較快的遊戲如《Ratchet and Clank》、《Call of Duty》等）；在實際遊玩效能需求較高的遊戲時，新型號PS5有很大機會變得更熱、風扇聲更大。

最後主持在拆解機箱後總結，考慮到散熱性能和長期使用的損耗率，如果有選擇的話會購買原版PS5。

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