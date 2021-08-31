內地手遊／網遊限制｜內地近期著力整頓動漫遊戲產業，早前多次要求遊戲收緊角色露出尺度及限制未成年人的遊玩時間及課金限額；而最近內地政府再次揮出重鎚，極大限制內地未成年人的網路遊戲遊玩時間，引起華文網路上廣泛關注及討論。



限制過嚴大量內地網民崩潰 其他地區網民睇戲食花生

今次已非內地首次限制未成年人網路遊戲遊玩時間，幾年前內地推行遊戲實名制時就已同步導入「健康系統」，限制未成年玩家的遊玩時間；如《王者榮耀》12歲或以下每天只能玩1小時，每晚9時至翌日早上8時期間禁玩；12歲或以上的未成年玩家則每天限玩2小時，超過時間後將被強制下線。

最近內地進一步收窄相關規管，由國家新聞出版署下發《關於進一步嚴格管理 切實防止未成年人沉迷網絡遊戲的通知》通知，所有網絡遊戲企業僅可在周五、周六、周日和法定節假日每晚8時至9時向未成年人提供1小時服務。

據報道所指，國內所有網絡遊戲企業僅可在周五、周六、周日和法定節假日每晚8時至9時向未成年人提供1小時服務，其他時間均不得以任何形式向未成年人提供網絡遊戲服務；同時要嚴格落實網絡遊戲用戶賬號實名註冊和登錄要求，不得以任何形式向未實名註冊和登錄的用戶提供遊戲服務，對未嚴格落實的網絡遊戲企業更會依法依規嚴肅處理。

此公告一出馬上引起軒然大波，亦已有內地網路遊戲供應商馬上跟隨國家指示改變服務；如目前在全球大熱、亦長期佔據課金榜前列的跨平台手機遊戲《原神》，就馬上發出公告表示將跟隨國家指示收緊未成年玩家的可遊玩時間；而玩家亦必須實名登錄才可進行遊戲（僅限國服，其他地區未受影響）。

國家新聞出版署通知發出即日就發表遊戲改動，求生意志十分強

按圖放大各地網民反應：

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內地未成年玩家主要是哀嚎及討論「規避」管制的方法，而已成年的玩家及其他地區的網民則大多是爭相「抽水」贈興。不過由於目前相關限制只適用於網路遊戲，單機遊戲則未有遊玩時間規管，因此亦有網民都半開玩笑地說單機遊戲要重光了。而然不少網民推測重手限制遊戲是為了間接鼓勵三胎政策，因為沒網遊可打後就有較高可能去「造人」。（內地現時18歲為成年，而未成年性同意年齡為14歲，即有4年時間沒網遊玩但能「造人」。）

今年手機遊戲市場再一次爆發性增長，有多款重量級大作推出，不論玩家人數還是課金量都非常驚人。適逢政府派5000蚊消費券可用來課金（方法請見下文）正好入坑玩手遊。最近一兩個月較觸目的手遊有《原神》改版2.0推出新地區「稻妻」，以及以本格單機武俠體驗跑出的《煙雨江湖》等，當然也有其他好遊戲。



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