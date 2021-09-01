【Switch／任天堂／Game Boy】近年懷舊遊戲重出已成常態，如果你小時候有玩開Game Boy就要留意最近這條爆料：消息指，任天堂將於Switch eShop中推出Game Boy遊戲下載版，更有可能在不久的將來就推出。



Game Boy / GBC經典神作多

知名任天堂爆料者「NateDrake」在最近的podcast中提到，任天堂可能很快就會在eShop上架可於Switch運行的Game Boy及Game Boy Color（GBC）遊戲。

而實際上這件事並非那麼不可能，Switch早在兩年前已有官方的NES app可玩紅白機和超任的遊戲了（其實也是用模擬器形式運行），那麼再加一個Gameboy / GBA模擬器大概不是那麼困難，相關模擬器也早在多年前在坊間廣為流傳。加上9月19日正是Switch Online服務推出3周年，任天堂借此升級自己的eShop服務亦是十分合理

外國網民的datamine

還有一點就是當時就已有人對這個Switch NES app進行datamine，發現app裡面一共有4個模擬器，即是除了紅白機和超任之外還有另外兩個模擬器，正好可以對應Game Boy和Game Boy Color甚至Game Boy Advance。

按圖放大看：10隻一定要有的GB / GBA經典作：

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至於相信很多玩家都期待的Game Boy Advance（GBA）遊戲直接在eshop推出的機會就較低，畢竟任天堂自己都有做GBA遊戲的高清化再推出，如《Advance War》等；因此再出GBA遊戲的機會就較低了。不過注意目前仍然是傳聞階段，沒有任何官方消息或公布。但對於老玩家和Switch用家來說，能夠在eshop買到Gameboy、GBA的舊遊戲肯定沒有壞處。

最後說說這位爆料人NateDrake雖然經常有料爆，不過也不是每次都準確，例如他曾經透露過將會有支援光線追蹤的Switch Pro主機，最後卻是沒有。

今年手機遊戲市場再一次爆發性增長，有多款重量級大作推出，不論玩家人數還是課金量都非常驚人。適逢政府派5000蚊消費券可用來課金（方法請見下文）正好入坑玩手遊。最近一兩個月較觸目的手遊有《原神》改版2.0推出新地區「稻妻」，以及以本格單機武俠體驗跑出的《煙雨江湖》等，當然也有其他好遊戲。



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