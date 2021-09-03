【Switch／PS4／PS5／PC／遊戲發售日】剛過去7、8雖然是暑假檔，但也沒有太多重量級新作推出，算是相對靜局的一段時間；到9月開始家用機市場終於開始比較多遊戲了，以下整理9月份Switch、PS4及PS5的主要遊戲發售時間表。



Switch繼續多嘢玩 PS重拾升勢多款大作推出

過去兩三個月PS方面都沒什麼重點遊戲，除了《對馬戰鬼》導演版外好像都數不出什麼大作，是以過去幾個月一直都是Switch是天下，由（已死）的Monster Hunter Rise到Monster Hunter Stories 2，再到蠟筆小新暑假、薩爾達禦天之劍和Pokemon Unite都是人氣大作。

不過由9月開始PS方面似乎開始發力，有Tales of Arise、Deathloop、「人中木村2」審判之逝、死亡擱淺導演版等大作推出，最近沒怎麼開PS的你可以準備解封主機了。

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9月主要主機遊戲發售時間表

符文工房5

Switch 9月1日



索尼克繽紛色彩 究極版 SONIC COLORS ULTIMATE

Switch PS4 PC 9月9日



分享同樂！瓦利歐製造

Switch 9月10日



節奏健身 HOME FiT

Switch 9月10日



NBA 2K22

PS5 PS4 Xbox Switch PC

9月10日



奇異人生：本色 Life is Strange: True Colors

PS4 PS5 Xbox Switch PC

9月11日



Deathloop 死亡循環

PS5

9月14日



奇納：靈魂之橋 Kena: Bridge of Spirits

PS4 PS5 PC

9月21日



七龍珠Z 卡卡洛特 + 新覺醒篇

Switch

9月22日



卡里古拉2 中文版

PS4 Switch

9月24日



暗黑破壞神2：獄火重生 Diablo II: Resurrected

PS4 PS5 Xbox Switch PC

9月24日



Death Stranding Director's Cut 死亡擱淺導演版

PS5

9月24日



審判之逝：湮滅的記憶

PS4 PS5 Xbox 9月24日



奇妙人生 Remastered Collection

PS4 PC Xbox

9月30日



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今年手機遊戲市場再一次爆發性增長，有多款重量級大作推出，不論玩家人數還是課金量都非常驚人。適逢政府派5000蚊消費券可用來課金（方法請見下文）正好入坑玩手遊。最近一兩個月較觸目的手遊有《原神》改版2.0推出新地區「稻妻」，以及以本格單機武俠體驗跑出的《煙雨江湖》等，當然也有其他好遊戲。



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