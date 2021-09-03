昨日（9月2日）京東商城全線下架87款外國製電視遊戲，全為戰爭射擊、怪力亂神類型作品，當中尤以《COD》及《GTA》系列死傷最重，全線系列被下架，即睇「災情」。



根據京東發布，今次下架是根據政府發布《網絡遊戲管理暫行辦法》以及《出版管理條款》而行動，名單中共87款遊戲。當局指，今後未經審批的遊戲亦不得在京東商場上架發售。《COD》、《GTA》等殺人搶劫類型被踢走並不出奇，奇在連《動物森友會》以及《FIFA足球》竟也被下架。

🚫🚫即睇87隻被禁遊戲名單🚫🚫

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中國內地近期對娛樂、偶像男女團、劇集以至遊戲打機都大力收緊管制，今次京東下架似乎亦是為了中國未成年兒童身心健康發展而推行的行動，但究竟玩《動森》、《Mario Maker》及《FIFA》對兒童有甚麼不良影響則不得而知。有網民就抽手，是否《FIFA》系列內，中超球隊太弱，所以才要禁售。

同場加映：內地再限未成年人玩手遊／網遊 各地網民反應各異

內地手遊／網遊限制｜內地近期著力整頓動漫遊戲產業，早前多次要求遊戲收緊角色露出尺度及限制未成年人的遊玩時間及課金限額；而最近內地政府再次揮出重鎚，極大限制內地未成年人的網路遊戲遊玩時間，引起華文網路上廣泛關注及討論。



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