「大馬女神」林明禎最近開始砌高達，見佢拎住《高達W 敗者們的榮光》雙頭龍高達模型以及《Pokemon》figure影相，仲篤住《蠟筆小新》恐龍仔屁屁影相Po上facebook，究竟搞咩？唔理咁多，睇圖先！



明禎玩高達．男人唔明白

點圖放大睇：林明禎玩高達（點圖放大）

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「真人版娜美」原來未Cos過娜美

明禎因長腿身材好而被封「真人版娜美」（即One Piece 奈美），但原來佢其中未cos過Nami，咁究竟佢著過咩Cosplay衫？一齊欣賞下！

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原來林明禎係為馬來西亞、菲律賓區Premium Bandai 網店做宣傳，身在香港的玩家可能不知道自己有多幸福，玩具鋪多過米鋪，上網、拍賣、二手、掃鋪格價樣樣齊，但馬來西亞、菲律賓區的高達玩具，常常要支付高價買限定版高達模型／fiugre。如今BANDAI開設馬來西亞、菲律賓區網店，實在是Gundam Fans之福。

同場加映：如果林明禎都Cos高達就正啦！

高達 Gundam cosplay 照主流有女性角色，還有全套裝甲著上身、拎光劍扮高達。近排記者在IG發現一位美國攝影師 Lagoon Out，以相片+CG後製，創作大量精彩又精密的Gundam Cosplay！

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