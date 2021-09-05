《尚氣》梁朝偉Hot Toys人偶　網民指似李子雄　劉思慕細眼未睡醒

Marvel《尚氣與十環幫傳奇》上映在即，Hot Toys公開主角尚氣（劉思慕）及文武（梁朝偉）的1/6人偶，頭雕栩栩如生，但網民就覺得偉仔個似有少少似《英雄本色》李子雄！



有facebook網民搞了meme圖，將figure的頭部PS成李子雄，又真係幾似。有口痕友笑言聽日google熱搜，李子雄可能會上榜。

究竟似唔似？自己睇圖！（點圖放大）

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King Jer都抽水（點圖放大睇留言）

連King Jer 娛樂台都有報導這件事，可見梁朝偉魅力沒法擋，唔知網民又點睇？

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903 Donald 本身就係資源玩具迷，佢就覺得好似，話要買晒。另外亦有HT玩家表示，Hot Toys有個傳統，就係愈冷門作品愈會擔心銷量，所以會出多幾份成，頭雕整得特別似，今次兩款《尚氣》角色頭雕一睇已認得出，難道是暗示《尚氣》是冷門作品？才不呢！大收呀！

尚氣眼細被笑未瞓醒

至於劉思慕扮演的主角尚氣，網民係認同雕得好似，但就笑佢真人唔靚仔，所以figure對眼好似剛睡醒一樣，像兩粒豆豉，真是好mean。

Hot Toys《尚氣與十環幫傳奇》尚氣 1 : 6 比例珍藏人偶圖片 預訂價 $ 1,530／2023年第1至2季派貨

究竟尚他又造得似唔似真人？都係自己點圖放大睇！

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