【Switch】今周注目重點遊戲固然是《Tales of Arise》，不過除了它之外當然還有其他好遊戲，如果是喜歡AVG文字冒險類型遊戲，或是喜歡少年漫畫風格的話，就要留意以下介紹、剛在8月尾推出的這款《搭檔任務秘密搜查組》了。



《一拳超人》村田雄介擔當人設 角色造型吸引

本作由《一拳超人》作畫村田雄介擔任人設，故事講述主人公盧克（CV：木村良平）因憧憬著自己當警察的父親而走上警察道路，但在一次偶然事件中發現被害者身上有與父親去世時一樣的傷痕，於是主角就和夥伴一起重新調查自己父親死亡的身相。配音是AVG遊戲中的重要一環，而本作的配音陣容則有木村良平、近藤隆、森川智之和浪川大輔，都是人氣實力兼備的一聲線優。

4位風格和屬性各有特色的主要人物，女玩家們大概會十分興奮吧

按圖放大Switch搭檔任務秘密搜查組簡評

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文本量豐富 劇情穩打穩紮 熱血漫畫表現有感染力

也許不常接觸AVG類遊戲的玩家會怕這類遊戲不夠耐玩、很快跑完劇情之後遊戲就完結了；不過其實很多AVG遊戲的文本量都十分豐厚，有幾十小時遊玩時間的AVG亦不罕見。本作主支線加起來約有三四十小時的劇本量，對主角配角的刻畫很完整，人物的行動也符合邏輯，而且有熱血少年漫畫表現手法和聲優落力演出下令劇情更添感染力，一些刻畫了伙伴情誼和親情的部份更是催淚。

不少地方用上少年漫畫般的分鏡來表現，十分熱血，表現力也比傳統只得立繪的AVG強。

而且即使不是緊張的部份，一般劇情推進時遊戲也經常使用漫畫式的格子分鏡、集中線、擬聲字等效果，畫面表現遠比一般AVG豐富，玩不慣文字冒險類遊戲的人也不會那麼容易覺得悶。

喜歡看漫畫的話對本作會份外有投入感

角色塑造出色

本作在人物塑造上花了很多功夫，不單指村田雄介的人設和畫功，在劇情上亦花了不心機，每位主要角色都有由小開始的故事，亦有著自己的理念、追求和劇情上的位置，不覺得有純為推動劇情發展存在而毫無內涵的「工具人」角色；以至連反派和出場時間不多的角色的刻畫也相當厚實。

不少情節都頗感人

劇情主打遊戲 遊戲性不算特別高

游戲行進形式有些類近《逆轉裁判》，在各個場景中搜集證據、還會有一些簡單的潛入QTE等，操作上不困難不會卡關。搜證和推理解迷方面也是相對簡單，只要不是太「金魚腦」見過的東西轉個頭就忘記的話都可輕鬆通過，而且就算真的忘了，遊戲也有回想功能可用，基本上不會選錯（相比下《逆轉裁判》真的要動腦筋，上法庭戰鬥時Game Over亦不罕見）。

始終是文字冒險類遊戲， 總不會在這類遊戲中期待《Devil May Cry》之類的刺激動作體驗，主要還是享受劇情為主。至於潛入的玩法竟然是3D動作式，雖然也是十分簡單，但也著實較人意外了一下；潛入會有不同路線，視事前情報搜集及現場的選項決定會有不同潛入過程，不過難度也不是很高不會有卡關情況。

《搭檔任務 秘密搜查組》雖然解謎方面較簡單、劇情亦較王道和直線；但正好在工餘時間想看點故事放鬆的話就非常適合了，完全可當成是「互動漫畫」來玩。而且本作不論漫畫表現手法和角色塑造都十分出色，對喜歡看漫畫或是較少接觸AVG類遊戲的玩家入門都是很好的選擇。

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