【破曉傳奇 攻略 貓頭鷹全38位置一覽 / Tales of Arise / ToArise / ToA（PS4/PS5/XB1/Steam）】今集的收集元素之一便是貓頭鷹，每一隻都會提供裝飾品，加上貓頭鷹國王送的數量非常之多。而且更會開放琳薇爾技能、解鎖破關繼承元素、獎盃等，非常重要。以下就提供全38隻貓頭鷹位置。



今集的收集頗方便簡單，版圖不太大也有優點（遊戲截圖）

遊戲在初期卡拉葛利亞的主線便會觸發救出貓頭鷹的事件（也算1隻），之後便可在版圖尋找及收集。當琳薇爾加入隊伍後，便會有伏露露的便利提醒功能，得知版圖還有貓頭鷹未找完。當5個地區收集完32隻貓頭鷹後，回去貓頭鷹之森報告便可解鎖最後的6隻（配音還是用當地的Boss..），收集齊38隻報酬優厚。當中亦有部份是需要完成前置支線才會找到。

琳薇爾的技能盤有兩項是「貓頭鷹的星靈力」，隨著找出貓頭鷹數量而提升屬性攻擊力，非常實用，而且兩個盤也解鎖很多技能。

（遊戲截圖）

特別要注意的是當到去米海葛紹爾，海上移動要塞克蕾帝亞號的一隻務必要在當時找出。因為之後是無法回到艦隻，一旦漏遺了便無法收集齊全，失去大量珍貴道具之餘也無法完成獎盃。

（遊戲截圖）

👇【卡拉葛利亞】地區（火城）貓頭鷹 9(+1)隻👇

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👇【西斯羅狄亞】地區（光城）貓頭鷹 6隻👇

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👇【梅南希亞】地區（土城）貓頭鷹 6隻👇

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👇【米海葛紹爾】地區（風城）貓頭鷹 5隻👇

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👇【蓋納斯浩羅斯】地區（水城）貓頭鷹 6隻👇

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👇【32隻後回森林解鎖】各地區貓頭鷹 最後6隻👇

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最後的6隻貓頭鷹對於破關後玩第二輪「二周目」非常重要，因為每一樣都是取得文物，分別提供了裝備、遊玩紀錄、家產、等級、熟練度、技能的承繼，如想開二輪務必要取齊。而在收集齊38隻回去森林報告時亦會有劇情，以及會取得「機械獸銅像」可承繼外觀。

（遊戲截圖）

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