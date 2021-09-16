【FGO／和諧／中國／／】近期內地大力整頓遊戲、娛樂文化，早前就有廣電總局發出指引要求網路遊戲加入反沉迷系統、限制未成年用戶可遊玩時間；又高調打擊所謂「娘炮」的韓系美型偶像等。而這波整頓似乎未有停止跡像，今次的「受害者」則是人氣極高的手機遊戲《FGO》Fate/ Grand Order內地版。



立繪變通用卡背 配音直接消失 呂布改名狂戰士049

內地近年一直對動漫遊戲中的美少女角色露出程度加以規管，不論是國產還是進口的手機遊戲，其內地版 / 內地服也往往需要「和諧」，如《碧藍航線》、《少女前線》、《王者榮耀》等多款手遊都曾多次修改遊戲內容以符合國家要求；不過像今次《FGO》內地版如此嚴厲的整頓倒是首次。

FGO中的武則天

首先是9月15日FGO修改遊戲中角色「武則天」；將其立繪改為遊戲中抽蛋演出的職階共用卡背圖片，角色語音亦全數刪除。然後再在9月16日一口氣修改遊戲中「荊軻」、「虞美人」等多名中國歷史相關角色。

武則天及其他被修改角色只餘下角色狀態欄中的一小格頭像可看，十分可憐

按圖放大更多FGO和諧事件詳細、被修改角色原圖及網民梗圖

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FGO官方的英靈/從者修正公告如下：

名稱調整：

荊軻——暗匿者042

呂布奉先——狂戰士049

不夜城的暗匿者——暗匿者170

哪吒——槍兵193

項羽——狂戰士226

秦良玉——槍兵228

始皇帝——裁定者229

虞美人[Assassin]——暗匿者230

赤兔馬——騎兵231

司馬懿〔萊妮絲〕——騎兵241

楊貴妃——降臨者275

虞美人[Lancer]——槍兵288



卡面立繪調整（改為該職階的卡背圖）：

西行者（玄奘三藏）

初始狀態、靈基再臨I、靈基再臨III、靈基再臨Ⅳ



虞美人[Assassin]

初始狀態、靈基再臨I、靈基再臨III、靈基再臨Ⅳ



楊貴妃

靈基再臨I、靈基再臨III、靈基再臨Ⅳ



虞美人[Lancer]

初始狀態、靈基再臨I、靈基再臨III、靈基再臨Ⅳ



人物資料、語音調整（語音基本上全部刪除）：

荊軻、呂布奉先、西行者、不夜城的暗匿者、哪吒、項羽、秦良玉、始皇帝、虞美人[Assassin]、赤兔馬、司馬懿〔萊妮絲〕、楊貴妃、虞美人[Lancer]。



目前遊戲中仍然「倖存」的中國相關英靈還有陳宮、諸葛孔明、燕青、蘭陵王以及李書文，不少玩家預期隨時會有新一波整頓修改這些角色。

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