日本知名Cosplayer Enako えなこ 9月21日推出新寫真集《OFF COSTUME》，大脫特脫終極性感，曬靚腰美股唯美性感，教人耳目一新，更連續登上15本雜誌封面勁晒超美造型宣傳。



Enako很懂玩社交平台，也很會炒話題。一度被指接job「陪瞓」、拍性感水著寫真映衰Cosplay界、文春踢爆已經跟男友同居等事件，都能大方回應，轉危為機。新寫真集《OFF COSTUME》也玩終極矛盾，以Cosplayer身份成名的她，在新書內卻不作任何Cosplay打扮，似有意打破Cosplayer身份局限。

以性感形象連續登上15本雜誌封面👇👇👇

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漫畫雜誌銷售量近年跳水式直插，Enako成功團結了多家不同出版社，在8月連續登上15本雜誌封面，更搞剪印花抽簽名寫真活動，身體力行谷書。沒有Cosplay裝甲的Enako究竟還餘下甚麼？自然要買書才知道，不過以下有部份率先公開圖片，齊齊一探Enako的虛實吧！👇👇👇

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YouTube直播簽書．一起看會動的Enako

2021年9月26日（日） 香港時間12:00、13:30，Enako將為Shibuya Tsutaya書店進行網上簽書會，為事前有在該店網上訂書的讀書real time簽名，Enako更會親自讀名。雖然香港人買不到，但影片是開放公眾收看的。

影片連結：https://www.youtube.com/channel/UCtgjnbczWYr4b8Q28z4euXA

同場加映：大馬「真人版娜美」林明禎玩高達（點圖放大）

「大馬女神」林明禎最近開始砌高達，見佢拎住《高達W 敗者們的榮光》雙頭龍高達模型以及《Pokemon》figure影相，仲篤住《蠟筆小新》恐龍仔屁屁影相Po上facebook，究竟搞咩？唔理咁多，睇圖先！



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