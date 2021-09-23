【機戰30／超級機器人大戰30／SRW30】機戰近日再舉行直播節目，公布《機戰30》及《機戰DD》的一些新情報。大家最關注的機戰30方面就公開了第二彈PV的大量新戰鬥畫面、揭曉AOS新系統、公開新設計的《Code Geass復活的魯魯修》新機、及解答了購買方面的Q&A。



重點1. 《機戰30》發布第二彈PV，今次可看到大量新的戰鬥演出，包括有Gundam NT、魔法騎士、銀河機攻隊、真三一等的出招。不過最注目的便是SSSS Gridman的演出，一招包含了合體、爆發射擊、超電擊飛踢及多個大特寫Cut-In，可以說是落足本，相信也是遊戲內的大絕招之一。

SSSS Gridman的演出非常落力，還融入了3D製作（Bandai Namco）

重點2. 此外今次PV還看到Gundam ARX-014 Silver Bullet 銀彈高達登場了，由 Gundam UC 的故事之後，在 Gundam NT 時期的巴納吉駕駛，還原劇中他暗中阻止「帶袖的」一幕。

Gundam Unicorn 不在今作參戰名單，不過巴納吉仍能以 NT 中的身份登場 （Bandai Namco）

重點3. 壓軸的更公布了《Code Geass復活的魯魯修》的新機體月虹影帥。在電影版的劇情中因為月虹影是未完成的機體，所以只有身驅而沒有腳。來到《機戰30》就為它製作了這台月虹影帥完全版機，由擔任多次魯魯修機體作監的中田榮治大師設計。

復活的魯魯修電影場刊（網絡圖片）

原本Fans都在想魯魯修復活參戰的話會乘真母衣波零式還是月虹影，而且疑惑兩部機在電影中都極少戰鬥場面可參考，如果團隊「環保」製作的話難不成要坐回蜃氣樓嗎？現在終於得到了解答。

月虹影終於有腳了！名為月虹影帥（Bandai Namco）

👇機戰30第二彈PV 靚圖速睇 魯魯修新機月虹影帥演出👇

+ 95

重點4. 今次PV也終於公開了AOS新系統。在完成任務時玩家可以取得名為MxP（Mission Experience Point）的點數，用來在今集原創戰艦進行各設施的機能升級，包括「機體改造設備」、「資金運用研究」、「射擊訓練」、「食堂」等，似乎可用來發動一些增益及被動加成效果。

揭曉了 MxP 是用來升級艦內設施，有18項之多每項有8階段強化（Bandai Namco）

重點5. 此外在直播中亦公開了《魯魯修》、《槍與劍》等動畫導演谷口悟朗及機設大師中田榮治的訊息，以及解答了5個購買方面的Q&A。

+ 2

👇機戰30 日本投票 最注目參戰作品TOP10 （點圖觀看）👇

《機戰30》（超級機器人大戰30）作為系列30周年紀念作，將於10月底在 PS4／Switch／Steam發售，早前日本就舉行了「最注目參戰作品」的投票，究竟邊套高達、邊部萬能俠上榜？一齊看看結果：



+ 16

更多機戰30情報/參戰作品：機戰30 參戰作品人氣投票TOP10｜高達佔4席/真三一 GRIDMAN竟無份