《機戰30》（超級機器人大戰30）作為系列30周年紀念作，將於10月底在 PS4／Switch／Steam發售，早前日本就舉行了「最注目參戰作品」的投票，究竟邊套高達、邊部萬能俠上榜？一齊看看結果：



《機戰30》今集參戰作部有22個，看看日本人最關注哪一作（Bandai Namco）

《機戰30》今集的參戰作品不算非常之多，但也有著真三一、重戰機、霸界王、復活的魯魯修、SSSS.GRIMAN等受不少動漫迷/機械人迷喜愛的作品。再加上之後公布的原創戰艦、早見沙織配音女艦長、早鳥特典的風之魔裝機神、SRX，不少Fans都「真香」。日本Futaman早前就舉行了《機戰30》的最注目參戰作品投票，可以看看日本那邊的機戰Fans最關心今集的哪一部作品。

早鳥有 Cybuster 及 SRX，唯有「真香」（Bandai Namco）

*以下描述的「過往機戰」主要指家用機/手提機系列作，不包括手機版的《機戰X-Omega》及《機戰DD》。

👇機戰30 日本投票 最注目參戰作品TOP10 （點圖觀看）👇

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TOP 10排名竟然沒有《真三一萬能俠》（真蓋特機器人 世界最後之日）及《勇者王 Final》/《霸界王》頗令人意外，而且近期的《騎士&魔法》上榜但卻沒有《SSSS.GRIMAN》。可看到日本玩家的口味可能與華人玩家是有點不同，可能也與各部動漫在各地的傳播率不同有關。

【10】重戰機 L-GAIM

上次參戰已經是15年前Xbox360的《機戰XO》，不少人也是透過機戰才認識的作品。能擠身10名除了情懷之外，相信出色的機設也佔一定成份。

【09】魔法騎士

在《機戰T》初登場的作品，這麼快又再度上場及能佔一席，可見日本人氣頗高。今集沒有了聖戰士，不知會否與同是異世界系的《騎士&魔法》關連。

【08】騎士&魔法

異世界轉生機械人番，令人耳目一新的新參戰作品。主角本來就是重度機械人迷，相信可在旁枝情節上有不少發揮。能上榜可能也代表吸引了部份新一代玩家。

【07】機動戰士Z高達

不少高達迷的最愛，機戰常客之一。不過有很多集數都是採用「原作故事之後」的時段，即是沒有斯洛哥、艾瑪、科等。今次很大機會也是如此。

【06】機動戰士高達 馬沙之反擊

機戰首屈一指的常客，劇情更是每集有點差異。像是《第二次Alpha》馬沙會變節，《機戰T》阿古捷斯不是馬沙投下等。期待今集又會怎樣寫。

【05】劇場版 鐵甲萬能俠:決戰魔神

此電影版在《機戰T》初登場，還有隱藏角色「炎天家冷奴」正是永井豪化身，更是今集Logo的笑臉由來。另外帝皇萬能俠今集也會以機體參戰。

【04】超力電磁俠

雖然不少人第一個反應是「有超力怎麼沒V型」，但都堂堂登上第四位。對上一次出場已是11年前NDS的《機戰L》。5等分的精神無論怎樣也是吸引。

【03】機動戰士V高達

對上一次參戰已經是18年前GBA的《機戰D》了。其慘烈的劇情今集不知會重現多少。V2突擊型等機體出色，也期望能用「光之翼」MAP砲掃場。

【02】Code Geass復活的魯魯修

《Code Geass》在早年機戰常出現，不過之前都只講到《R2》，今次終於有電影版。有新劇情當然令人興奮，紅蓮特式及Lancelot siN相信不少人都會改爆。

【01】機動戰士高達

元祖高達竟登上第一位！0079已講明只是機體參戰，不過作為30周年作，特意地加入《機戰》首作的機體及重畫動畫，充滿了情懷及代表性。

來源：futaman

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