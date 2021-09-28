【10月新番／動畫／動漫／ACG／鬼滅之刃／無職轉生】不經不覺間2021年已來到10月，換言之亦是10月新番開始播放的時間；今年秋番非常強檔陣容鼎盛，有多套必追大作。以下精選20套必睇之選，幾乎全部都有香港正版代理，因此一併整理了觀看平台讓大家輕鬆追番。



多套強檔作品 鬼滅遊郭篇、無職轉生必睇

2021年10月新番非常強檔，最多人期待的大概是《鬼滅之刃》動畫第二季「遊郭篇」；鬼滅熱潮隨著漫畫連載結束後有冷卻的傾向，不過相信動畫第二季一出就可以重拾升勢。不過要注意10月起播出是將劇場版《無限列車篇》加上新鏡頭剪輯成7話的TV動畫，到12月5日起才會到《遊郭篇》的集數。

另外今季也有極受好評的《無職轉生》、《86 －不存在的戰區－》第二季播出，動畫迷們今季同樣有排忙了。

按圖放大10月新番 20套必睇強檔動畫推薦

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無職轉生 第二季

10月3日首播 香港正版平台：木棉花YouTube



古見同學有社交障礙

10月6日首播 香港正版平台：Netflix



86不存在的戰區 第二季

10月2日首播 香港正版平台：木棉花



宿命迴響: 命運節拍

10月5日首播 香港正版平台：Ani-One YouTube



看得見的女孩（陰陽眼見子）

10月3日首播 香港正版平台：木棉花



藍色時期

10月1日首播 香港正版平台：Netflix



鬼滅之刀：無限列車 ＆ 遊郭篇

10月10日首播 香港正版平台：黃Viu、HMVOD、木棉花



PLATINUM END～明日的天使～

10月7日首播 香港未有正式代理



世界頂尖暗殺者轉生為異世界貴族

10月6日首播 香港正版平台：bilibili



終末的後宮

10月8月首播 香港正版平台：木棉花



Muv-Luv Alternative

10月6日首播 香港正版平台：木棉花YouTube



境界觸發者 3rd Season

10月9日首播 香港未有正式代理



Sacks＆Guns!!

10月7日首播 香港正版平台：bilibili



星期一的豐滿（第二季）

香港正版平台：木棉花YouTube



加油吧同期醬

香港正版平台：木棉花YouTube



因為不是真正的夥伴而被逐出勇者隊伍，流落到邊境展開慢活人生

10月6日首播 香港未有正式代理



燒窯的話也要馬克杯 二號窯

10月1日首播 香港正版平台：Ani-One YouTube



大正處女御加話

10月8日首播 香港正版平台：木棉花、bilibili



逆轉世界的電池少女

10月11日首播 香港正版平台：木棉花



Selection Project

10月1日首播 香港正版平台：木棉花



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同場加映：Switch／PS4／PS5／PC／遊戲發售日｜剛過去7、8雖然是暑假檔，但也沒有太多重量級新作推出，算是相對靜局的一段時間；到9月開始家用機市場終於開始比較多遊戲了，以下整理9月份Switch、PS4及PS5的主要遊戲發售時間表。



按圖放大9月Switch PS期待遊戲推介👇👇

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餘下內容請睇全文：破曉傳奇／死亡擱淺導演版／Wario 9月Switch PS期待遊戲推介