【Switch／大亂鬥／Splatoon／Mario】任天堂向來以擅長開發合家歡遊戲見聞，旗下Mario品牌亦有大量合作、協力遊戲。以下盤點8隻Switch主機上評分最高的連線遊戲，不少雖然已推出有一段時間但仍然維持高水準及高人氣。



大量連線好遊戲 惟Switch無內建語音

以合家歡、老少咸宜為主要路線的Mario品牌有大量高水準連線合作或對戰遊戲。遊戲本身的水準和趣味性當然無可挑剔。

連線遊戲相信不少人第一時間會想起「孖車」

不過Switch本身有一大缺點是沒有語音系統；這點有多不便相信大家在玩MHRise的時候就領教過了，畢竟就算語音不是必須，但既然都是跟朋友玩的話能夠邊傾邊玩更是樂趣倍增。幸好一些遊戲如Fortnite等有內建語音系統，這些就會比較方便。

按圖放大盤點Switch 8款高評價連線遊戲👇👇

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【01】Super Mario Party

連名字都寫著Party，可說是派對專用遊戲；遊戲亦支援連線遊玩。不過Mario Party的遊戲內容始終比較適合真實聚會中一同遊玩炒熱氣氛，連線玩的話可能會有差了那麼一點的感覺。



【02】Overcooked 2 胡鬧廚房2

經典協力遊戲，不過一個不好也可能會變成友盡遊戲。遊戲目標是要各個魔異環境的廚房中完成客人的點單，需要分工合作才能取得最高的3星評價。



【03】Unravel Two（毛線小精靈2）

雙人協力合作平台解謎遊戲，最初在PC、PS4及Xbox上推出，後來在2019年移植至Switch。玩家需要操作兩隻名為「雅尼」的毛線擬人生物，除了需要運用卷線可收可放等特性來解開謎通關之外，獨特的美術風格及環境氣氛亦是本作備受好評的地方。



【04】Splatoon 2

Switch主機上其中一隻最硬派的4v4對戰射擊遊戲，遊戲最大特點是「噴墨對戰」，玩家需要在地圖上噴墨塗色，最後霸佔比例高的一隊獲勝。



【05】Luigi's Mansion 3

路易吉鬼屋系列第3作，和其他Mario系列遊戲比產量非常低，20年來只得3集；不過無礙本作在推出後大受好評。



【06】Super Mario Maker 2

Wii U《超級瑪利歐創作家》正統續作，玩家可透過遊戲內建編輯器發揮創意，製作出自己心目中理想中的遊戲關卡。自己造完的關卡不單可以自己玩，亦可上傳至網路與全球玩家分享；同樣玩家也可下載其他人製作的地圖來玩。而本作支援4人連線，既可協力也可競技對戰鬥快過關，是一款有著無限可能性的作品。



【07】Mario Kart 8 Deluxe

大亂鬥之外另一「指定」派對遊戲，說到開Party打機往往不是大鬥亂就是「孖車」，2017年推出至今仍是人氣不減。單機最多4人遊玩，有鄰近主機通訊的話則可8人同玩，連線對戰更最多可12人同場競技。任天堂目前尚未公布Mario Kart 9，相信孖車8仍可玩一段時間。



【08】Super Smash Bros. Ultimate 大亂鬥

不論當作派對遊戲還是連線對戰，首選當然是經典中的經典大亂鬥Smash Bro了；一個可以8人同場歡樂大亂鬥又可以兩人認真單挑的動作對戰遊戲。大亂鬥不單是居家旅行必備神game，一大特色是它是少數可以單一Switch主機就能8人同時遊玩的遊戲（當然要有8隻Joy-con），雖然8人玩時用單邊Joy-con會變得很難玩。



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