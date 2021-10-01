【Switch OLED新機實試】Switch新機即將於10月8日正式推出，雖然並非傳聞中的Switch Pro，不過它確實有各方面的小升級，而且價格沒貴很多，對於舊機已損壞或新機主來說仍有一定吸引力。記者獲邀前往任天堂香港辦公室率先試試新機，以下同大家報導。



實機試玩 Switch OLED（歐嘉樂攝）

OLED優點盡顯

Nintendo Switch OLED新機分有「白色」及傳統的「電光藍/電光紅」兩色，相信更多人會關注白色新機。實機看來黑白配色很有格調，加上底座整個絕配。最注目的OLED螢幕方面，肉眼看上去的確比舊機色彩鮮艷很多，遊玩《Mario Kart 8 Deluxe》時可看到色彩對比都有更好的呈現，OLED先天的黑位夠黑優點亦能看見。

由6.2吋升級至7吋的螢幕，近看之下亦未發現起格問題（相機拍攝會有點跳頻及顆粒，肉眼看沒有）。

OLED 畫面比舊版 LCD 更出色（歐嘉樂攝）

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除了螢幕更大及OLED之外，新機主要的升級點還有喇叭、支架、底座LAN及增加至64GB容量。新喇叭設於螢幕下方的左右兩邊，明顯是比舊機有更佳的音質（舊機音效的確有點差）。

支架的可調角度很廣，非常斜的或接近立直的都可，另一重點是支架寬度佔了整個機身，比舊機的一片更可靠一點。底座亦由原本的USB改為LAN有線網絡插口（底座前方仍有兩組USB），對《Splatoon 2》、《大亂鬥》等玩家來說提供了更穩定的通訊對戰，eShop下載遊戲也能更快了。

支架角度很大，可以放得很斜，亦比舊機一小塊的安心（歐嘉樂攝）

另外Switch OLED的上方按鍵及卡糟位其實都有少少改變，上方及機背後排的散熱位亦變更了模樣，尤其是後排散熱位佔了更長空間，未知會否減輕到舊機過熱會出裂痕的問題。不過Joy-Con方面因為與舊機一樣，漂移或入面SL/SR壞掣問題可能仍會發生。

兩邊長長的散熱位（歐嘉樂攝）

畫面更鮮艷

記者試玩了Switch OLED一段時間，更大更鮮艷的畫面及更佳的音響的確很有感覺。64GB容量及Lan插口也能吸引到Gamer。

不過畢竟機能沒變，像記者那樣Switch長期插TV座的玩家來說升級誘因仍未夠大。但對於經常會手提玩、舊機已有點問題，或仍未是機主的玩家來說，定價只貴$340~$600的Switch OLED確是很不錯的選擇（舊版定價$2340、OLED定價$2680）。

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