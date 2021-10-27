《FIFA 22》評測｜一年一代足球遊戲換代的日子又到，今次的《FIFA 22》雖和上一代使用同一個引擎，但加入「HyperMotion」技術後，遊戲的真實性再進一步提升。到底《FIFA 22》在新世代主機下，比上一代是否如官方所言極致提升遊戲體驗呢？以下將為大家分享《FIFA 22》遊戲評測。



「HyperMotion」

極順暢動作

進入新世代主機後，本來以為《FIFA》的畫面已經沒有空間再提升，沒想到《FIFA 22》加入「HyperMotion」技術後，球員的動作還能更流暢。《FIFA 22》是足球遊戲中首次，同時捕捉場上 22 名球員的動作，即除了接近皮球的幾位球員外，其他人的動作和反應都變得更真實，不會像木頭人一樣呆板。「ML - Flow」機器學習演算法在超過 870 萬幀先進比賽動作捕捉中學習，令遊戲時球員的動作和反應都比以往仔細和真實。

記者實試後，感覺整體遊戲節奏拉慢了一點，球員的操作手感也有點「變重」，又或者可說是變得更有質感，在球員間搶位﹑推撞時的手感最為明顯。

值得一題是，「HyperMotion」只有 PS5﹑Xbox Series X/S 和 Stadia 版玩家能享受，而 PC ﹑PS4 和 Xbox One 版本的玩家就不能體驗這技術帶來的更真實畫面。

AI 再次提升

近年的《FIFA》都把精力集中在 AI 反應上，希望為玩家的操作有來更多可能性。《FIFA22》的 AI 亦變得更有戰術意識，進攻球員比上世代能每秒作出高達 6 倍以上的決定。實際遊玩時亦發現，AI 的進攻走位積極很多，而且多了一些更有弧度的切入，記者覺得今代可以用多一些撞牆的小組進攻（L1+X／LB+A），創造的空位比以往更多變。

龍門動作有驚喜

《FIFA 22》最令記者眼前一亮的是，EA 為龍門重新編寫的系統。記者認為《FIFA 22》龍門的動作和反應是幾何級提升，撲救動作也不會來來去去只有幾種，新龍門系統複製了真實龍門的風格，因此龍門飛撲的靈活性有極大的進步。

記者遊玩了兩日後發現，《FIFA 22》仍然是遠柱的天下，就算球員已經站在柱邊窄角度，遠柱的入球成功率仍比近柱大，因此今代的禁區外推順 Curve 遠柱仍然是非常強勢。

爆炸衝刺+新控球手感極佳

最後想重點提一下這個將會改變遊戲環境的新動作「爆炸衝刺」，《FIFA 22》強調一對一時的表現，「爆炸衝刺」比以往的大推更離腳和自然，就算在慢控球時，只要加速＋右推桿，就能一下推離對手。對於速度型的球員如麥巴比﹑C朗，「爆炸衝刺」能在關鍵時候甩開對手，爆邊和快攻的效果極佳。

同時，《FIFA 22》加強了接高波時的 First touch 動作，現時控球好的球員只要一下就能把高波控落地，反應更快。而且，新加入的 5 星 Skill move「First Time Spin」，能在接球後第一時間 180 度轉身，令控球手感和流暢度大大提升。

總結

記者今次集中體驗《FIFA 22》的遊戲性改動，整體來說令舊玩家非常滿意，特別是剛由 PS4 ﹑Xbox One 轉到次世代主機的玩家，本以為已經到了極限的畫質，在次世代主機的強勁機能下，沒想到還能有這麼大的進步。「HyperMotion」和新龍門系統的驚喜最大，更真實的遊戲表現也是玩家期望看到的元素，《FIFA》迷可果斷入手。

《FIFA 22》

標準版：$469（PS4／XBOX One）／$549（PS5/XBOX Series X|S）

終極版：$789（PS4+PS5／Xbox One+Xbox Series X|S）



支援平台: PlayStation 5/4、Xbox Series SX/ One、PC、Nintendo﹑Google Stadia



推出日期：2021 年 10 月 1 日（終極版可提前4日遊玩）



《FIFA 22》官網：https://bit.ly/3kICd8q