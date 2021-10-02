【遊戲／網路熱話】近年講「打機」越來越多對戰、電競，或者社交/抽蛋課金成份重的手機遊戲，可能不少人已漸漸忘記了打機除了為娛樂好玩之外，也往往因為引人入勝、以至感人落淚的場景和情節為大家帶來感動和回憶。日本最近有網站舉行「史上最感人落淚遊戲排行榜」，看看那些你有玩過又喊過吧。



除了劇情 喊爆往往靠音樂

上榜的大部份都是RPG，也是正常畢竟RPG遊戲多數以劇情為主打，催淚感人的場面當然少不得。

CCFF7，不少女玩家都玩到喊爆

另外值得一提是不少網民都提到除了劇情和情景之外，往往是加上背景音樂推動氣氛之下才喊爆，可見遊戲音樂的魅力。

按圖放大日本網民票選最感人落淚遊戲Top 10

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日本網民票選最感人落淚遊戲Top 10（爆喊位及原因請看圖）

【第10位】MOTHER2 地球冒險2

發售日：1994年8月27日

平台：超任

經典RPG《地球冒險》系列；本作雖已是廿幾三十年前的懷舊遊戲，啟發了很多後來的遊戲創作者以至音樂人，如2015年的超人氣獨立遊戲《Undertale》便深受其影響。



【第9位】Pokemon不可思議的迷宮：空之探險隊

發售日：2009年4月18日

平台：NDS

Pokemon不思議迷宮系列在NDS上的第三作。本作的結局相當感人，在不少日本和歐美玩家之間被認奉為經典，更有日本網民留言指自己多次將存檔重置就是為了重溫結局。



【第8位】Crisis Core: Final Fantasy VII 核心危機-最終幻想VII

發售日：2007年9月13日

平台：PSP

經典JRPG遊戲FF7的前傳，亦是FF7補完計劃的其中一款作品。故事設定在FF7本傳的7年前，以神羅士兵Zack為主角。



【第7位】大神

發售日：2006年4月20日

平台：PS2、Wii

超經典動作遊戲，由白金工作室的前身「四葉草工作室」開發，長年來都被認定為史上最出色的動作遊戲之一。



【第6位】MOTHER 3 地球冒險3

發售日：2006年4月20日

平台：GBA

地球冒險系列的第3作，亦是最後一集。雖然多年來Fans都希望地球冒險系列能夠再出新作，不過目前仍未如願。



【第5位】幻想水滸傳II

發售日：1998年12月17日

平台：PlayStation

由Konami開發RPG遊戲，2D RPG經典名作，影響力遍及全球。遊戲在1998年推出，當時業界各到FF7的衝擊開始3D化，但本作卻沒跟隨潮流，亦以極高的製作水準被譽為2D RPG末期的最高傑作。



【第4位】Dragon Quest XI 尋覓逝去的時光

發售日：2017年7月29日

平台：PS4、3DS

近年評價最高的JRPG遊戲之一，劇情的峰迴路轉之處堪稱傳世經典；這裡就不破梗，如果打算入坑，可以玩加強版DQ11S。



【第3位】CLANNAD

發售日：2004年4月28日

平台：PC

「Key」開發的美少女遊戲（Gal Game），亦是此類遊戲中的經典之作。本作在2007改編為電視動畫，相信不少較有資歷的動漫迷都有看過。另一方而也相信只有看動畫版而沒有玩過原作的也很多。



【第2位】Dragon Quest V

發售日：1992年9月27日

平台：超級任天堂

《勇者鬥惡龍V》的故事在整個系列中亦是較為獨特，講述了主角從出生到結婚成家的數十年人生，橫跨主角、主角父親及兒子三代人。官方說法則是「遊戲的本質是感動，最好的感動就是再一次體驗人生」。



【第1位】Final Fantasy X 最終幻想10

發售日：2001年7月19日

平台：PS2

被喻為遊戲界裡的最美麗的愛情故事，凄美度前無古人後未有來者；故事講述主人角優娜及提達為打倒名為「辛」的巨大怪物而展開一場朝聖之旅。



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