MHRise Sunbreak 爵銀龍確定/鎌蟹回歸　PC版發售日公布及6大賣點

【MHRise Sunbreak／魔物獵人崛起破曉】Capcom 於TGS 2021首日打頭陣有發布會，今次的重點落在MHRise、MHRise Sunbreak及MH Stories 2三款Monster Hunter作品身上。以下就同大家快速看發布會重點。



首先《MHRise》公布第5彈的Capcom社內更新，便是Crossover早前重生的《經典回歸魔界村》。玩家可製作出獵人外觀裝備，扮成主角亞瑟那樣，投苦無時會變成投騎士槍，而拿起長槍作武器時也十分神似，預定10月29日推出。其次便是公布了之後還有個與SEGA《SONIC》超音鼠的合作。

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來到較多人注目、將於2022年夏推出的《MHRise Sunbreak》。像MHW去Iceborne一樣今次都會轉換了遊戲總監，將由鈴木佳剛擔任。直播中再次播出早幾日的Nintendo Direct的影片，亦公布新的封面古龍其名為「爵銀龍」。也得知了要玩Sunbreak追加內容的話，玩家需先完成「集會所任務7星的雷神」才可。此外也得知主角會前往新的據點，而片中有城堡的地方亦是新的原野之一。此外亦播出了魔物回歸的影片，首次登場的便是將軍蟹，即是日版時通稱的鎌蟹。

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同場也公布了《MHRise》（無印）的PC Steam版情報，定於2022年1月13日推出。PC Steam版更有著6大賣點，分別是「支援4K解像度」、提供「高解像度紋理」、「支援高幀率模式」、「經改良的鍵盤及滑製操作」、「支援語音聊天」以及「支援超寬屏顯示器」。亦得知推出時會包含11月尾為止Switch版所有的內容，及宣佈PC版將於10月14日會有體驗版。至於PC版的Sunbreak也預定與Switch同樣是2022年夏季推出。

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最後也公布了關於《MHST2》的更新，公開第五次免費更新的神秘魔物身份，正是爆機後迷宮的黑龍，而且是高難度版本。而近日第四次更新的「大轟龍」、「黑炎王火龍」、「絢輝龍（高難度）」；以及10月第五次更新的「銀火龍」及「金火龍」也都在影片中一一露面。

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