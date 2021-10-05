【遊戲／抄襲／斗羅大陸／FF14】近年MMORPG《Final Fantasy XIV》FF14大熱，不論人氣、玩家人數和討論度都達到頂點；不過人紅就自然就會引來模仿者，最近就有一款內地手遊《斗羅大陸》，被網民發現其PV宣傳短片抄足《FF14》。



圖左為FF14，圖右為斗羅大陸。

運鏡、角色動作學到足

今次被爆抄襲的是中國手機遊戲《斗羅大陸3D：魂師對決》，至於被模仿的則是《FF14》5.0版本《Shadowbringers》的主PV。遊戲市場分析師Daniel Ahmad近日在twitter上公開《斗羅大陸》跟《14》的「side by side」比較。為了方便比較，Daniel Ahmad對原本長度約6分半鐘的Shadowbringers的PV作出了剪輯（原片在文末）。

按圖放大逐格對比 圖左為FF14、圖右為斗羅大陸👇👇

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雖然說不是直接盜用角色設計或造型，拍攝宣傳影片或動畫短片時一些鏡頭或動作相類似亦屬正常，但像今次《斗羅大陸》整條影片的時間軸，幾乎每個鏡頭的運鏡、角度和角色動作都完全同步時，實在是抄得過份。

So anyway, here's the promotional video for Final Fantasy 14: Shadowbringers from Square Enix on the left and the promotional video for Doula Continent: Soul Master Duel from 37 Interactive on the right. pic.twitter.com/3UaGinYSle — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) October 2, 2021

FF14 Shadowbringers PV足本片段👇

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