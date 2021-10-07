【Capcom／讀心晶片／Monster Hunter／魔物獵人】打機比較多的人肯定聽過所謂「讀心晶片」一說，指的是遊戲像是會「讀玩家的心」一樣，你越是想要某個道具或裝備，就越是不掉給你。當然一直以來玩家都知「讀心晶片」根本不存在，只是一個諷刺和玩笑；但科技日新月異，一直以來的都市傳說讀心晶片，現在就由Capcom將之實現。



大數據時代 統計等如一定程度讀心

最近有網民發現Capcom早在2年前申請了一個專利，名為「不改變遊戲內物品價值的同時，改變該物品的獲得機率」，整個專利有104項條目。

整個專利內容十分複雜，簡要地說就是透過收集玩家在遊戲中的遊玩數據，包括玩家遊玩任務的次數、製作道具的數量、道具的持有數與消耗數，以及在遊戲中登錄的願望清單等等，從而分析及推測玩家需要的道具，並提高其掉落機率。

曾經以為是開玩笑的讀心晶片，想不到竟成真了...（網路圖片）

另外要特別一提是專利中第104項（最後一條）有提到，為了「本專利也可反向操作，變成降低道具出現的機率」，以提高道具的稀有度，從而滿足獲得了該道具的玩家的「自己顯示欲」。

原來真的有讀心晶片，難怪寶玉那麼難刷了....

這個「讀心晶片」專利的申請時間是2019年9月26日，而《Monster Hunter World Iceborne》則於2019年9月6日推出。雖然登記專利的時間和遊戲發賣日相近，但是有否在Iceborne或後來的Rise中實裝此系統、有實裝的話機率改動幅度是多少等等則仍是未知。不過反正以後玩Capcom的遊戲刷不到想要的道具或素材時，都可歸咎於有「讀心晶片」了。

按圖放大Capcom「讀心晶片」專利及其他遊戲界都市傳說

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遊戲界5個都市傳說

【01】上太空捉夢夢

有玩Pokemon的人都必定聽過的傳說，有多個不同版本，但重點都是「上太空」或「坐火箭」去捉夢夢。例如在初代時有傳捉齊150隻小精靈就可坐火箭去太空捉夢夢、又或者在某個道館後面有支火箭可以上太空等等。在水晶版時則有流傳捉齊26隻字母獸（未知圖騰）就可以坐火箭捉夢夢。



事實上這「火箭」當然不存在，當年在電子遊戲中取得夢夢的正規管道只有透過參加日本任天堂的活動，如在雜誌活動中抽選讀者，被選中的讀者將遊戲卡帶寄到任天堂，任天堂就將會把夢夢添加到遊戲中。而無緣參與活動及得獎的玩家就只能以遊戲漏洞或作弊的方式來取得。例如在黃版中可以利用bug和夢夢戰鬥並將其捕捉。



【02】街霸2隱藏Boss豪鬼

豪鬼在《街頭霸王2》中首次登場，當年曾流傳只要在最後一戰中打和一定次數（一般說是9次），就可挑戰隱藏Boss豪鬼。雖然在格鬥遊戲中打和並不罕見，但要連續9次打和基本上是沒有可能；而實際上街霸2只要連續打和4次就會雙方強制敗北，因此根本不可能打出9次和局。



豪鬼確實是街霸2中的隱藏Boss，不過開啟條件並非打和9次，而是要在25分鐘內通過頭11關，而且不曾continue。成功的話豪鬼就有一定機會在最終Boss戰中現身，取代M.Bison和玩家對戰。



【03】《魂斗羅》水下八關

《魂斗羅》是經典紅白機遊戲《魂斗羅》，遊戲本身有八個關卡，但當年就有個廣為流傳的傳說是遊戲有另一個版本的第八關，若能達成極其嚴苛的條件就能開啟。傳說是在第六關中有個雜魚士兵，偶爾會變成青蛙嘴的模樣；只要在特定時機跳進去就會進入隱藏的第八關。



隱藏關難度比原本的第八關要高，是考驗玩家技術水平的地方。魂斗羅在1987年推出，當時還沒有民用互聯網，只能口耳相傳又無得「fact check」，此傳說也就在玩家中越傳越廣。



實際上魂斗羅中當然沒有水底第八關，所謂青蛙嘴雜魚士兵亦只是遊戲的Bug。後來網路發達後，証實所謂水下八關僅是盜版遊戲魔改的其中一關而已。



【04】Sonic.exe

這個也是當年流傳頗廣的都市傳說。主要講述有個網民說自己收到一隻「恐怖版」Sonic遊戲，遊戲內容更是極為詭異。傳說中那遊戲和本家一樣是橫向捲軸形式，但內容就極為血腥和精神獵奇，例如Sonic樣子變成夾雜著血淚、黑底紅眼、帶著可怖笑容的樣貌等。



不過這個遊戲實際上並不傳在，Sonic.exe原來是一個超音鼠fans「Mr.JC Hyena」創作的鬼故。Mr.JC Hyena完成此故事後，因為覺得寫得不好而將其刪除；但在刪文之前就已經有網民備份並另行流傳，最後變成了都市傳說。後來也真的有熱心玩家「MY5TCrimson」以此鬼故為基本製作了遊戲《Sonic.exe - the Game》，然後更做了續作《Sally.exe》。



【05】秘密母牛關卡

這個只要有玩《Diablo 2》都很熟悉了，遊戲中的一個秘密關卡，是刷寶和升等的好地方。雖然大家對牛關已成習慣，但原來最初的《Diablo 2》中並沒有這個關卡。



傳言最早在1997年開始，當時Diablo 2仍未上市；放出流言的玩家指只要在Diablo 1中點擊母牛若干次後就可開啟傳送門前往隱藏關卡，當時更有玩家精心做了有傳送門的P圖。而在Diablo 2上市不久後，類似的秘密母牛關傳言亦再次流行起來，外國玩家之間就流傳游戲中有一個「母牛異空間」，裡面全是奶牛戰士。



由於在游戲中玩家確實可以與奶牛互動（雖然只會有一聲音效），因此玩家們都相信此母牛空間真的存在，只是一般人不知道進入方法。而開發團隊當然也是早就注意到這些玩家熱話，因此亦在《Diablo 2》推出不久後為遊戲增加了母牛關卡作為彩蛋。而在最近推出的Diablo 2重製版《Diablo 2: Resurrected》暗黑破壞神II：獄火重生中當然也可進入秘密母牛關卡。



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