【2021回顧／遊戲／打機】不經不覺間2021年剩下不足兩個月，在疫情下遊戲業界持續活躍，亦有不少大事奇事發生，以下就來回顧2021年12件遊戲界大事。



無Switch Pro最失望 打機燒顯卡勁慘

今次對機迷來說最失望的一件事應該是沒有傳了很久的Switch Pro，期望有效能更好的Switch、在Switch上以較高流暢度玩任天堂自家以外遊戲的希望落空，相信不少機迷都大失所望。不過當然今年也不是只得令人失望的新聞，同樣有如Fans已期待多年的Bayonetta 3、荒野之息2等大作終於釋出Gameplay影片，以及MMORPG遊戲《FF14》在全球持續爆紅等。

按圖放大2021年遊戲界12年大事回顧：

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相信明年PS5主機更為普及、遊戲更多時，2022年會是遊戲界更精彩的一年。

2021年遊戲界12年大事回顧：

【01】東京奧運用大量動漫遊戲音樂

今年東京奧運會在開幕典禮各國選手入場期間大量使用遊戲音樂作為進場曲。其中不乏燴炙人口、機迷間耳熟能詳的曲子，如《魔物獵人》系列主題曲「英雄之証」、《Final Fantasy》系列的「勝利主題曲」、《超音鼠》的「Star Light Zone」等。



【02】MHRise無料到被鬧爆

作為繼Monster Hunter World之後的新一集魔物獵人系列正傳作品，Monster Hunter Rise在推出之前深受獵人們期待。不過在遊戲推出後不久玩家評價和體驗直線插水，因為遊戲內容太少：主線劇情短還要分兩次推出，後續更新亦基本沒有新魔物，只得各種Capcom自家合作和外觀裝備。那邊廂，同期推出的Monster Hunter Stories 2就有豪華更新內容，各種新魔物大放送，令主要玩魔物獵人本傳的玩家更為不滿。



【03】PS4停產、PS5持續缺貨

隨著PS5推出，PS4亦在今年1月開始停產，除了黑色500GB外所有PS4型號均停產。雖然已停產PS4來讓出生產力給PS5，但PS5仍然全球持續缺貨，目前在世界各地仍然需要抽籤輪購PS5。從數字上看PS5是歷代銷售最快的PS主機，但市面上仍有很多玩家依然買不到機，只不知道官方賣出的主機中有多少落到炒家手上了。



【04】魔獸世界難民潮、FF14爆紅

有15年歷史、曾經是全球最受歡迎玩家人數最多的MMORPG遊戲《魔獸世界》，在最新的資料片《暗影之境》推出後評價和人氣卻是每況愈下，更有「難民潮」玩家紛紛湧到另一人氣MMO《FF14》。



如知名魔獸世界實況主「Asmongold」就在今年開始了玩FF14，受到玩家群的盛大歡迎。其他還有許多魔獸世界相關的Content Creator如Preach Gaming等亦表示會放棄繼續製作魔獸世界相關內容。



【05】Steam Deck發布

PC遊戲平台Steam將推出自家的掌上遊戲平台Steam Deck，既可作手提遊戲機使用，亦能接駁顯示屏當成遊戲主機使用。撰文時Steam Deck只於部份地區開放預訂，預計今年12月發貨。暫時未知香港地區幾時/會否發售。



【06】期待已久的大作終於有片睇

今年有多款公布已經、機迷們引頸而待的大作終於有Gameplay影片公開，包括Bayonetta 3、荒野之息2和戰神:Ragnarok等。其中以Bayonetta 3等得最耐，遊戲於2017年公布，之後一直沒有任何內容公開，直到今年稍早時份才終於公開第一條gameplay影片。



【07】任天堂和可樂噗達成和解

任天堂和《白貓Project》的開發商可樂噗（コロプラ）的漫長官司終於告一段落，最後雙方同意和解。這單官司由2018年開始，任天堂認為可樂噗的遊戲《白貓Project》侵犯了其專利，要求賠償49億日圓，後來更將金額調高到近100億日圓。



所謂和解但是可樂噗向任天堂賠償了33億日圓，因此實質上是可樂噗的敗北。《白貓Project》的收入亦比高峰期下滑了不少，今次和解對可樂噗來說是個不小的打擊。



【08】無Switch Pro得Switch OLED

已推出4年的Switch，坊間一直期待任天堂會像Sony和微軟那樣會推出Pro版主機， 以更好效能來提升遊戲流暢度及體驗。然而今次任天堂就沒有回應玩家期望，並沒有Switch Pro的主機；而是主機本體的屏莫換成OLED的改良版。



雖然Switch OLED除了屏幕之外還有其他改良點，但是玩家最關心的圖形運算能力並沒有提升，因而令許多玩家大失所望。在Switch OLED發布當日任天堂的股價亦告急挫。



【09】New World爆紅但玩到燒display

由Amazon開發的新MMO遊戲《New World》，因超高水準的畫面而備受機迷關注，早前正式開服更創下超過90萬人同時在線紀錄。不過本作在備受期待之餘也有不少問題，例如伺服器不穩定等。最離譜是有玩家表示玩到自己的顯示卡銷毀，受害型號更多為3080Ti、3090等高階顯示卡。



一般推測是因遊戲沒有設置幀數上限，導致高階的顯示卡無限制地運算最終超載燒掉。雖然官方表示已修復此問題，但最近仍然有玩家報告其顯示卡因New World報廢，似乎離遊戲完全「安全」仍要些時間。



【10】名越稔洋、佐藤大輔離開SEGA

《人中之龍》系列總監督名越稔洋和資深製作人佐藤大輔宣佈正式離開SEGA。

早前網上流傳網易有意挖角名越稔洋，為他成立專屬團隊開發新作品；如今名越正式離開SEGA，不過是否會轉投網易就仍然未知。至於人中之龍工作室就由橫山昌義接手帶領，橫山昌義曾擔任《人中之龍0》、《人中之龍6》、《人中之龍7》等製作人，未來將帶領工作室持續開發《人中之龍》系列。



【11】內地收緊遊戲限制

內地向來對遊戲規管嚴格，如要全面實名制等；今年更是大幅收緊呎度推出多個「辣招」，最重是限制未成年人玩網絡遊戲，只可在周五、六、日和法定節假日每晚8時至9時玩1小時。



【12】Toyz涉嫌販毒被捕

香港著名電競選手、曾獲得LoL 2012賽季世界大賽冠軍的Toyz（劉偉健），稍早前在台灣涉嫌販賣大麻菸彈被捕。撰文時，因台灣法院認定Toyz有串證逃亡之虞，裁定羈押，現正於看守所還押中；至於罪行方面，若檢方依《毒品危害條例》販賣二級毒品起訴，Toyz有機會面臨10年以上有期徒刑甚至無期徒刑。



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