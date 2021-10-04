【TGS 2021重點懶人包】遊戲界年度盛事東京遊戲展2021剛剛過去，今年雖然有小規模的實體展，不過因疫情關係，多國記者也無法去到試玩遊戲及報道。重點在線上發布方面其實也有不少新情報，以下同大家分享10大重點。



今年TGS完滿結束，雖然也有實體展，但重點還是落在線上直播（TGS 2021 CESA）

是次TGS 最有誠意的是 SQEX，竟然把數小時的直播全部加中文字幕（SQUARE-ENIX）

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最後的3個重點筆者便選了3大廠的舞台演出部份。分別有Bandai Namco請來ReoNa直播唱SAO兩首OP；SEGA請來Persona樂隊唱出Arrange版的歌曲，及DJ打碟串燒SEGA歷來作品音樂；以及Square Enix的純音樂表演。

【08 ReoNa SAO Special Live】

在1:21:50左右開始，ReoNa分別唱了SAO War of Underworld OP《Anima》以及《SAO彼岸遊境》的《Scar/let》。

【09 SEGA Special Live】

在3:45:00左右開始唱出Persona 5改編版本的《Last Surprise》。之後開始DJ打碟串燒SEGA的歷來作品，更有光吉猛修唱人中之龍的《Bakamitai》。再在4:08:15左右以Persona 5《Life Will Change》及P5R《I Believe》收尾。

【10 SQEX Music Special Live】

在2:14:40左右開始，由Lounge Jam演奏多部作品。包括《歧路旅人》、《Kingdom Hearts》、《Final Fantasy X》、《FF XIV Shadow Bringer》、《NieR Replicant》、《Final Fantasy III》等。

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