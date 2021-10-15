【集體回憶／童年回憶／兒時經典／Flash Game】如果有一定網齡，相信都會去過「Asia Dog」、「新線上遊戲地帶」等小遊戲網站玩過Flash Game。最近經典Flash遊戲網站Asia Dog重開，而Flash雖然已因為安全性問題正式終止，不過仍然有方法可以玩到這些Flash Game，以下為教學及經典必玩遊戲介紹。



Flash已正式停用 想玩經典Flash Game要第三方Browser

當年Flash game小遊戲經典相當多，例如「無個性戰隊」和「燒肉」等可說是深入民心的集體回憶。不過隨著Adobe已停止對Flash的更新，一般瀏覽器如Chrome等亦早已停用Flash，即使Flash遊戲網站仍然運作，一般瀏覽器已經無法再玩到；想要玩網上Flash Game的話就需要另外安裝瀏覽器。玩家可選擇使用「FlashBrowser」，一個由外國程式員開發、專為使用Flash而製作的瀏覽器。

按圖放大FlashBrowser安裝使用教學及8款必玩經典：

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由於Flash是因為安全性問題而停用，即使用第三方Browser也不能保證完全安全；不過一般來說只要這個瀏覽器是專門用來玩Flash Game、不登入自己平常使用的服務帳戶（Gmail）等便問題不大。但還是要戴一戴頭盔：網上下載應用程式、使用Flash自有其風險，一切後果由用家自行承擔。

8大必玩經典1：無個性戰隊

相信沒玩過都有看/聽過，neta特攝戰隊的橫向動作遊戲



8大必玩經典2：燒肉

目標是限時內燒好最多的肉，但肉燒太耐會焦掉



8大必玩經典3：貓狗大作戰

要控制力道將道具丟向對方作出攻擊，最經典是可以兩人對戰，相信不少人兒時都有和朋友一齊玩過。



8大必玩經典4：上海麻雀

其實就是連連看，但消磨時間來說也是不錯，記得Game Boy也有同樣的遊戲。



8大必玩經典5：幫少女化妝

幫女孩化個靚妝讓她出門，遊戲是韓文但不用看字也能玩。當年還有很多同樣是韓文的化妝遊戲，但以這個最普及。



8大必玩經典6：掘金

有點像夾公仔機，只需上下箭咀兩個鍵就能操作，看準爪的角度來夾出黃金。



8大必玩經典7：火柴人系列

說是系列其實不是同一作者，而是該時期有不少創作者製作火柴人的橫向動作遊戲，大都以動作流暢和血腥見稱。



8大必玩經典8：泡泡龍

經典不解釋



Asia Dog網址：https://www.asiadog.com/

FlashBrowser下載地址：https://github.com/radubirsan/FlashBrowser/releases/tag/v0.21

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按圖放大2021年10大必玩手遊：

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