【Switch／動森／動物森友會／NS／任天堂】在全球爆紅的Switch社交遊戲《集合啦！動物森友會》Animal Crossing，不經不覺已經推出超過一年半；官方剛在最近的Nintendo Direct直播中公開了遊戲的免費大型更新「2.0」，同時公布付費DLC「快樂家樂園」，以下為重點內容整理。



最後一次大型更新 海量新內容新功能

官方表示今次將是Switch《動森》最後一個免費大型更新，亦因此今次的更新內容非常之多，加上付費DLC「快樂家樂園」，足夠玩家遊玩好一段時間。同時官方也公布只要購買即將推出的新版Switch會員服務Nintendo Switch Online + Expansion Pack，即可免費獲得「快樂家樂園」DLC。

按圖放大《動森》最後免費大型更新&DLC新內容

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動森DLC《集合啦！動物森友會 快樂家樂園》

發售日: 2021年11月5日(五)

價格: HKD 169



Nintendo Switch Online + Expansion Pack送動森DLC 最平可$6港元一個月

雖然購買Nintendo Switch Online + Expansion Pack即可免費獲得「快樂家樂園」DLC；不過此新Switch Online仍是飽受各地玩家負評，原因是Expansion Pack雖然增加了可遊玩N64和世嘉Mega Drive遊戲的功能，但是普遍玩家認為其定價太高：不論單人還是家庭版，都比既有的Nintendo Switch Online貴了差不多一倍。

雖然標價較貴，不過也有慳錢平玩方法，亦即一直以來的夾家庭Plan方法：找到多個朋友一起夾家庭計劃，以搵齊最多8個人的家庭群組計算，只需約72港元一年，亦即約6元一個月。按一直以來Switich Online的慣例，8人無須在同一地區的Server，亦可使用各自的Switch主機。

Nintendo Switch Online + Expansion Pack

服務計劃開始日：2021年10月26日（二）

價格: 個人計劃 HKD 325（12個月）／家庭計劃 HKD 575（12個月）



《動森》最後免費大型更新&DLC新內容

【免費更新內容01】咖啡店

在博物館2F將開設新休憩場所「鴿巢」，是一家咖啡店。可以使用動物森友會系列的amiibo，亦可邀請喜歡的動物客人。亦可以連線和朋友一齊去cafe歎世界。



【免費更新內容02】航平船舶旅行

在碼頭經NPC「航平」前往離島。目的地是和DodoAirLines所去的離島旅行略微不同的地方。除了能在乘船往來時欣賞航平的船歌外，還有機會在新的離島大找到從未看過的植物。



【免費更新內容03】巴獵島廣場

經營攝影棚的「巴獵」的島會追加新功能，巴獵希望打造一個集合各種店舖的廣場。幫忙募集資金就可以讓各式店鋪開張，更會有「占卜店」等全新店舖登場。



【免費更新內容04】Nook Inc.功能強化

玩家可以用哩數來兌換遊戲中的各種程式和功能，如料理方程式、天花板家具、手機照相機應用程式功能升級等，讓生活更充實。



【免費更新內容05】島民事件強化

更新後將會有更豐富的島民事件，島民們可能會出其不意的來訪，或邀請玩家去他們家遊玩；島上的生活可能還會有其他變化。



【DLC內容01】前往新度假小島打工

購買DLC後玩家可在機場解鎖「度假區群島」，並可前往該處成為「巧美生活」的員工。玩家的任務是替居民打造夢幻別墅，要先聆聽小動物們的理想生活主題，從而選擇地形、庭園、室內佈置等等。



【DLC內容02】更豐富室內裝修

分隔牆：可在房屋中可設置柱子、分隔牆及2種不同高度的吧台等，造出一房一廳、兩房一廳等不同隔間，讓整體裝潢更加有層次感。



照明、環境音調整：燈具的顏色和明暗都可以調整；也可以選擇室內的環境音。



調整房間大小、別墅同住方案：房子大小可以調整，也可提議讓兩位居民同住一間別墅，讓兩個動物住在一起就是兩倍可愛。



【DLC內容03】擦拭家具

玩家可透過擦拭家具讓家具產生奇妙的效果，例如擦拭花瓶能讓花煥然一新、令蝴蝶出現等。不同家俱的效果就有待玩家發堀了。



【DLC內容04】大型設施設計

可以挑戰學校、餐廳等大型設施的設計。親手打造的設施，在決定各自的用途後可讓動物們使用。



【DLC內容05】和全世界分享施工案例

把自己親手做的施工案例拍下照片，通過「打造家」在網路上的展示室中公開。同時可以到訪 (參觀) 其他人公開的案例。



【DLC內容06】在自己島上使用DLC內容

在「巧美生活」團隊中學到的技能可以運用到自己的島和家中：在事務所的商店中購入的家具可直接帶回家，裝飾自家和島嶼。另外只要向其他島民送上巧美生活特製的「巧克力伴手禮」，便可招待他們到巧美生活的事務所所在的群島，為他們打造別墅。



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