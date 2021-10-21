Santa Monica Studio 宣布預定於 2022 年 1 月 15 日推出PC版《戰神 God of War》，這是以銷售量突破 1950 萬套的 PS4 版《戰神》為基礎的 PC 移植版，將提供4K 高畫質等多種 21：9 高解析度顯示，並支援 NVIDIA DLSS 技術提供不損耗解析度與流暢度的視覺體驗。



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《戰神》描述向奧林匹斯諸神尋求復仇後已過多年，居住在北歐的克雷多斯與兒子阿特柔斯過著凡人的生活，克雷多斯再次挑戰為人父的角色，兒子阿特柔斯下定決心要贏得他的尊重，而身為導師與守護者的克雷多斯被迫面對並控制過往長久以來的憤怒，同時還得帶著兒子一同在危險的世界中探索。

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