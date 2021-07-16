過去曾以Steam Machine進軍硬體市場但最終失敗作結的Valve，顯然並未放棄硬體市場的發展機會。Valve共同創辦人暨總裁加布·紐厄爾（Gabe Newell）宣布將於今年12月正式推出以掌機形式打造，並標榜能遊玩3A等級遊戲內容的Steam Deck。Steam Deck建議售價則從399美元價格起跳，初期會在美國、加拿大、歐盟及英國地區銷售，預計在2022年會進駐更多市場銷售。



Steam Deck本身採用Valve與AMD合作的客製化處理器，分別導入Zen 2架構CPU與RDNA 2顯示架構GPU，強調能以更低功耗遊玩3A等級遊戲，同時讓裝置電力擁有最長8小時續航時間，其機身重量僅669公克，螢幕則是採7吋設計。

軟體方面則採用以Linux為基礎打造的SteamOS，並且透過Valve旗下Proton技術實現相容Windows PC遊戲，但Valve表示Steam Deck也能對應安裝Windows作業系統，以及支援使用第三方遊戲市集，讓使用者能透過Steam Deck遊玩更多遊戲內容。

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Steam Deck外型設計與任天堂的Nintendo Switch相仿，但左右控制器則採不可拆卸設計，同時除了基本左右類比搖桿、十字按鍵與四組獨立按鍵之外，在拇指可及位置更配置兩組觸控板，方便使用者透過拇指點按或滑動操作，機身更支援陀螺儀功能，意味可透過改變機身角度遊戲內容互動，並且透過機身震動傳遞觸覺反饋。

為了對應更多操作需求，Valve更在Steam Deck背面放置額外四組按鍵，另外也能透過左右控制器頂端的扳機按鍵操作遊戲內容。另外，Steam Deck也支援外接螢幕，最高可對應8K 60Hz或4K 120Hz畫面輸出，搭配連接滑鼠與鍵盤等配件，亦可當作桌機或家用遊戲主機使用。

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過去因為處理器製程等限制，使得Valve曾經主導打造的Steam Machine，最終因為難以跟一般Windows PC作明顯區隔，因此未能順利在市場取得成功，而目前藉由AMD採更小處理器製程，許多中國業者也開始以AMD處理器打造掌機形式的遊戲主機，或許也讓Valve藉此看見全新發展機會，搭配旗下Steam收錄遊戲量吸引更多玩家遊玩。

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