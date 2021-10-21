高達激戰任務代號妖精｜高達Gundam作品繁多，且常常會配上不同調味料，不請最後是否成功，都算是不繼嘗試新口味。近排，NBGI就以「囡囡自護兵團」重新包裝其線上Shooter game《激戰任務》，故事會以一隊全新創作的「喧鬧妖精」MS小隊為主。明明聽落算吸引，但有批高達迷就嗤之以鼻，認為戰場太殘酷，不應該派女兵上戰場，而且這批囡囡設定太Cute，令高達的「軍武感覺」完全不配，有點兒美化戰場。



玩法上跟《激戰任務2》沒太大分別，但這套外傳就有比較重的故事元素。使用的機體都是渣古、大魔等等，不過就會配上可愛的顏色及標記（想必會有很多P-BANDAI限定模型），為了照顧一些為囡囡而打高達Game的新手，《代號妖精》追加了不少鎖定敵人、瞄準、角色特殊能力元素。

用囡囡包裝高達遊戲其實有甚麼問題？重點是成品做得好不好。

白色三連星嗎？

故事為0079主線中的新原創故事，基西莉亞直屬機密部隊「喧鬧妖精」的隊員有星級配音陣容：佐倉綾音、河野ひより、上坂すみれ、植田佳奈，聽聲都夠J。故事將以新的角度及風格描寫高達0079一年戰爭，最後更會跟萬惡的「聯邦白色惡魔」Gundam RX-78-2正面交戰。

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女人打高達、男人唔明白！

高達迷不想女兵出戰：「渣古係男人的浪漫」

Facebook上的高達迷，其中不少大男人主義，他們認為軍事感重的Gundam世界觀應該做得更寫實，戰場上有美少女太超現實（但其實原作都有馬茜、娜娜吧），就算沒士兵也不應該讓女人代男人出戰，為國家自由揮動斧頭，才是男人的浪漫。

亦有人認為今次BANDAI的做法，是配合現在遊戲界男女性別、膚色種族平等的風氣，不過就笑言Game中的女軍人不可以如此可愛，要再大隻、男性化一點才夠政治正確。

facebook 自護同好會截圖

記者認為女性參軍並非動漫中少見的元素，還是應把焦點放在她們在戰場上有沒有盡軍人責任，故事會不會太可愛幼稚，跟高達原作寫實風格會否格格不入等。所以，大家最終都應該先玩過再批評。

以下是《高達激戰任務 代號妖精》的發售情報：

代號妖精將分3個DLC發售，3輯共15集故事模式，11月5日起將每2星期更新1次：■Vol.1（第1話～5話） 11月5日（週五）開放下載

■Vol.2（第6話～10話） 11月19日（週五）開放下載

■Vol.3（第11話～15話） 12月3日（週五）開放下載



建議有玩開《激戰任務2》的人買$529的 Deluxe Edition，它將附送在一般《激戰任務2》內使用的代號妖精人物、機體包。（圖中有STD字樣的，買一般版就送，DX 字樣的就限DX版才會送。）



圖中有STD字樣的，買一般版就送，DX 字樣的就限DX版才會送。

同場加映：新模型已經排隊等出

配合新遊戲宣傳， BANDAI SPIRITS HOBBY 事業部亦宣佈會將遊戲中3架原創新MS「白騎士」、「黑騎士」、「伊弗利特獵人型」推出高達模型Gunpla HG 1/144 版本：

同場加映：邊個話女人無法上戰場？高達最型女角TOP15

即睇日本網民選出15位最型的高達女角

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同場加映：高達10大經典戰鬥場面 阿寶馬沙奪7成票數

真正殘酷、打得夠真實的高達UC系列名戰鬥有那幾個？即睇日本網民投票：

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