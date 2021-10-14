【2021七大中伏玩具】玩具Figure迷，大家都是一路喊中伏中sad，仍然一直畀錢一直買，雖然2021年還有兩個幾月才完結，但記者已數到7件令人失望的中伏玩具！尤其是真骨雕兩大高期待度新作接連出事，真是令人大跌眼鏡。Share本文給親朋好友，溫提他們避雷，功德無量！



整體質素已勝2020年

其實公平講，2021年玩具figure的質素算係Keep得比去年好，還要理解今年各大廠商是在疫情下，面對人手、物流資源不足的情況下盡力生產，成品有些許落差還可以接受。但問題是很多出事位都不是生產問題，而是設計時就沒有考慮過實際把玩時會引起問題。

2021年七件中伏玩具（點圖放大）

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同場加映：回帶睇2020年10件中伏玩具（點圖放大）

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原文：2020十大中伏玩具｜斷手Ironman/邪神拉打女/新暴龍機件件超失望

來年玩具供應更緊張

今年內地還可能會出現供電不足，聽講已經有些玩具廠響定警報，2022年中國生產的玩具很可能都會出現delay，你又是否可以口響響講一句：「幾耐都等你，最緊要做好佢。」先？所以，未來一年玩玩具，應該將準備放低一點，如果接受不到，建議暫時不要買吧。

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