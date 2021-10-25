【Marvel／MCU／永恆族／電影／Eternals／Venom】MCU Marvel Cinematic Universe第四期電影陸續開始播出，演員陣容也越來越強，繼之前《尚氣》有梁朝偉偉仔之後，《永恆族》Eternals又有影壇名宿安祖蓮娜祖莉參加；以下就盤點7位尚未加入但觀眾們都非常期待想他參戰MCU的影星。



添麥菲近期最紅 觀眾最想睇哈利波特做狼人

荷里活影星很多，雖然MCU電影數量亦不少，但也不是人人都有機會參演；Marvel迷們都有不少「心水演員」希望他可以加入MCU。近期人氣之選當數「甜茶」添麥菲·查洛美，因主演《沙丘瀚戰》而令他的事業再創高峰，而確實他的美型鬼仔look也的確很適合演以魔法能力為主題的超級英雄。

對唔住，靚仔真係大晒的

另一個人氣之選就是「哈利波特」丹尼爾域卡夫，拍完哈利波特的他向多方面發展，除了繼續拍電影外還積極出演電視劇及舞台劇等不同演出。

按圖放大：7個尚未加入但最期待參戰MCU影星

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普遍都認為丹尼爾域卡夫最適合演「狼人」Wolverine，確實他現在方面留鬚的形象是很適合狼人氣質，加上現時確認了Marvel會有Multiverse、一直沒有參加MCU的X-men有機會經Multiverse統合至MCU，使得這個組合變得十分有可能。

盤點7位尚未加入但最期待參戰MCU影星

【01】添麥菲·查洛美 Timothée Chalamet

年齡：25歲

代表作：《Interstella》星際啟示錄、《Dune》沙丘瀚戰

因出演《沙丘瀚戰》男主角而人氣急升的添麥菲查洛美，其實早在2008年已出演美劇，算是個童星。後來在2014年參演《Interstella》星際效應。靚仔就係大晒的添麥菲·查洛美應該無論出演什麼角色都可以，不過說到較符合目前MCU走向的角色可能是「Wiccan」（巫術）。



【02】丹尼爾域卡夫 Daniel Radcliffe

年齡：32歲

代表作：《哈利波特》系列、《愛殺達令》

當年出演哈利波特時十分baby face的丹尼爾域卡夫現在已成長為一個型格魅力男星。演完哈利波特丹尼爾向多方面發展，除了繼續拍電影外還積極出演電視劇及舞台劇等不同演出。普遍都認為他最適合演「狼人」Wolverine，確實他現在方面留鬚的形象是很適合狼人氣質，加上現時確認了Marvel會有Multiverse、一直沒有參加MCU的X-men有機會經Multiverse統合至MCU，使得這個組合變得十分有可能。



【03】路雲·雅堅遜 Rowan Atkinson

年齡：66歲

代表作：《戇豆先生》、《特務戇J》

無人不識的戇豆先生，雖然他本身沒什麼參演超級英雄電影，不過在即將到來的MCU電影中有很適合他的角色。其中最合襯的就是作為「Nova Corps」新星軍團的一員出現：在銀河守衛隊Guardians of the Galaxy第一集中保護柴達星、對抗克里帝國的勢力。其成員羅曼・德Rhomann Dey更和星爵有很多對手戲。



【04】占基利 Jim Carrey

年齡：59歲

代表作：《變相怪傑》、《神探飛機頭》、《無痛失戀》、《超音鼠大電影》

從影多年的占基利，由《變相怪傑》的浮誇諧星，到《無痛失戀》的深情演繹，演技備受全球肯定。另外他也是當年《新蝙蝠俠─不敗之謎》中的反派謎語人。占基利十分適合演怪里怪氣的博士角色，其中一個最適合他而又未在MCU中登場的博士類角色大概是「分子人」Molecule Man。



【05】湯告魯斯 Tom Cruise

年齡：59歲

代表作：《壯志凌雲》、《職業特工隊》、《強戰世界》

「靚佬湯」以動作片《職業特工隊》系列聞名全球，為何一直沒在超級英雄電影中亮相。其實十幾年前Tom Cruise亦真的有為Iron Man一角試鏡，不過最後角色還是到了羅拔唐尼手上。不過也不代表湯告魯斯無緣再加入MCU；他非常適合出演「Alternate Iron Man」，即另一個時空中的鋼鐵人。因為現時MCU已確定有Multiverse，雖然羅拔唐尼Iron Man已經死了，但從其他宇宙/時間線再找一個Iron Man來做復仇者是完全有可能。



【06】丹尼爾·基克 Daniel Craig

年齡：53歲

代表作：《007》系列、《龍紋身的女孩》、《神探白朗》

第6代「占士邦」演員，接替極受愛戴的皮雅斯·布士南出演007，雖然這選角一開始並不被看好，但Daniel Craig很快就用演技來說服了全球觀眾他是最適合擔演占士邦的人選。而他亦不是對超級英雄電影沒有興趣，2008年時其實劇組曾邀請他出演「雷神」Thor一角；不過他當時已忙於拍攝007便拒絕了邀請，「丹尼爾雷神」未能成事。



【07】里安納度狄卡比奧 Leonardo DiCaprio

年齡：46歲

代表作：《鐵達尼號》、《捉智雙雄》、《潛行凶間》、《華爾街狼人》

不論外貌還是演技都無可挑剔的狄卡比奧，有傳MCU劇組曾經想邀請他出演Steve Rogers美國隊長一角，有點難以想像對不對。而其實自去年尾就有里安納度正和MCU劇組商討合作的傳聞。原本觀眾大都期待里安納度能出演將在《蜘蛛俠：不戰無歸》中登場的經典反派「綠魔」Norman Osborn，不過該角色已由2002年版蜘蛛俠3部曲中的綠魔演員威廉·達福再次出演。如果里安納度真的加入MCU，很可能是於再之後如2023年上映的MCU電影中亮相；說不定里安納度會是《神奇4俠》中的末日博士呢。



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