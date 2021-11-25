《刀劍神域》新劇場版《電影版 刀劍神域 Progressive 無星之夜的詠嘆調》11月25日香港上映，究竟這部新作是《SAO外傳》還是《SAO前傳》？日本近日更公布了Progressive電影第2部，即睇解構！



《刀劍神域Progressive 無星夜的詠嘆調》入場前先讀4要點

《刀劍神域Progressive 無星夜的詠嘆調》（是電影三部曲的第1集），它有個特點：既不是前傳、也不是外傳，可視之為女主角亞絲娜／結城明日奈視點的reboot重啟版。

《刀劍神域Progressive 無星之夜的詠嘆調》香港版宣傳海報

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以Girl Power重啟「艾恩葛朗特」篇

作者川原礫最初寫《SAO》小說時，打算讓男主角桐人／桐谷和人每進入一隻新遊戲，就會遇上新的女同伴的結構去發展故事，亞絲娜／結城明日奈的大婆地位並未坐定，早期角色描寫並不夠深入，跟桐人分開行動的期間，也有大段空白期沒有著墨，要靠很多後來的篇章去補完。直至2012年，川原礫發表《刀劍神域Progressive》（SAOP／刀劍神域 進擊篇）小說，目標是想以更成熟的筆觸，將重要的「艾恩葛朗特」篇雕琢得更完整。而電影版更索性以亞絲娜視點改篇。

基本故事：

結城明日奈「遊戲角色名：亞絲娜」是一個初中三年級千金小姐，對升學和將來均未有特定目標的她，偶然被女同學兔澤深澄（電影版原創新角色）邀請她一同試玩最新VR眼罩RPG《SAO 刀劍神域》。遊戲中竟暗藏殺機，玩家無法log-out，在遊戲中被殺、拔去遊戲眼罩電源均會真正死亡！只有打爆機才能離開……

刀劍神域 Progressive將深入描寫亞絲娜／結城明日奈。

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入場前必讀4要點／沒看TV版也能搞得懂《刀劍神域 Progressive》

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閃光亞絲娜變得更有血有肉

為紀念新作上映，《刀劍神域》日本官網更在10月31於官網公開一系列特別彩蛋相片，內容是亞絲娜在童年、學生時代照片，因為《Progressive》還會加重描寫她的內心世界，以回憶片段加重描寫亞絲娜，令角色變得更有血有肉。

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《刀劍神域Progressive》除了原作輕小說，亦有漫畫版本，去年已開始連載至《陰沉薄暮的詼諧曲》部份。

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