【Gundam / 高達 / 日本 / 秋葉原】相信只要是高達迷，在去日本旅行時都會找機會去一次高達官方Cafe「GUNDAM Cafe」；但可惜好景不常，Bandai最近宣布GUNDAM Cafe即將全線結業，動漫迷又少了一個集體回憶之地。



秋葉原地標 動漫迷集體回憶

GUNDAM Cafe自2010年4月在秋葉原展開首家店鋪，10年來發展至有台場、橫濱、大阪和福岡共五家分店。可惜它最終也不敵新冠疫情，GUNDAM Cafe最近發出公告指，秋葉原、台場店、福岡店將於明年1月30日結業；

大阪店則在1月10日結業，最後橫濱店則只會於可動1:1高達的「GUNDAM FACTORY YOKOHAMA」期間營業。簡言之就是GUNDAM Cafe全線分店將於2022年1月結業。

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GUNDAM Cafe相關圖片：

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值得一提是在2020年7月時，GUNDAM Cafe秋葉原店才宣布在疫情下逆市擴建，將旁邊原本AKB Cafe的店面合併後重新裝修開業，店面面積是原來的4倍；但擴建一年後即宣告結業，海外高達迷尚未有機會去新店朝聖觀摩，實屬遺憾。

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GUNDAM Cafe高達迷集體回憶：

1. 秋葉原JR一出即達

秋葉原的GUNDAM Cafe店位於秋葉原JR站電氣街口外，一出車站即可見到，加上醒目的GUNDAM招牌，可說是地標之一。正門旁邊的大型高達公仔也是焦點，初時是原祖高達，後來有換成渣古等其他不同機體。

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2. 隔離係AKB Cafe

秋葉原GUNDAM Cafe旁邊的店鋪就是AKB Cafe，偶像和高達兩個同樣被視為宅物但是本身又很少重疊的圈子，其店鋪卻在秋葉原比鄰而居，相映成趣。AKB Cafe在2019年末結業，鋪位在GUNDAM Cafe2020年擴張時合拼，不過現在GUNDAM Cafe也成過去了。

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3. 高達人形燒

GUNDAM Cafe的代表商品之一，不需要進入店內而是可在店外直接外賣帶走，因此十分受去秋葉原行街的宅宅歡迎。不同分店還會有不同口味款式，如紅豆、吉士醬等。

4. 聯邦軍服侍應

高達Cafe的員工都穿著代表性的聯邦軍女軍服，相當有特色；另外也會有分店有札多軍的款式。雖然不少高達迷都喜歡自護多於聯邦，不過高達動畫通常以聯邦勢力旗下的角色為主要視點，算是較為「正統」，侍應穿聯邦軍服也是正常。

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5. 高達梗菜單

高達Cafe裡的Menu基本上都以高達系列的「梗」為主題設計，較具代表性的有高達咖喱、渣古炒飯等。不過也有不少理想和現實的對比照片，始終這些造型餐點通常都是睇相靚實物未必如預期。

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