人手一機的時代，不只忘了帶手機會沒有安全感，就連手機沒電也會讓人十分焦慮，萬一手機充電孔被異物卡住、無法充電又該怎麼辦呢？一名網友使用手機腳架時，手機不小心摔到地上，導致充電孔被卡住的悲劇發生，急得上網發文求助。



悲劇！手機充電孔卡異物怎麼辦？

一名女網友在臉書社團《爆廢公社公開版》發文，表示自己使用手機腳架時不小心讓手機掉到地上，結果腳架連接處不幸斷在充電孔裡，而且塞好塞滿一點空隙都沒有，不管是用縫衣針還是釘書針都沒辦法取出，讓她非常焦急，只好上網徵求網友救援「請問大家，這樣還有救嗎……」

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她發文求解 網友爆笑歪樓：iPhone13等著你

貼文曝光後，隨即吸引網友們留言討論，笑說原PO是不是想換手機了「iphone13向你招手中」、「這是一個該換13的概念」、「這麼剛好，你是不是在找換手機的藉口」，還有人建議直接改用無線充電，「為啥要有無線充電知道原因了嗎？」、「現在知道無線充電是未來的趨勢了吧！」

過來人出神招 解決方法怎麼做？

除此之外，許多曾有相同慘痛經驗的過來人也熱心提供解決方法，「筷子頭點熱熔膠，冷卻後一拉就出來了」、「便宜處理用熱熔膠，貴一點去手機維修店處理，最貴的直接買新機」，而原PO事後也成功用熱熔膠將異物黏出。只能說大家在使用手機時要多加小心，如果不知道該怎麼辦，也可以交由專業處理以免傷了手機。

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