雙11優惠｜玩具figure高達模型減價｜雙十一光棍節掃貨買高達買Metal Build，本地有兩家玩具網店都在舉行雙11優惠，高達模型8折、各種玩具figure的現貨做88折。



玩具figure現貨88折

現在8成日本玩具網店都是以預訂為主，沒有現貨買，這家animes-pro精品由於有實體門市，部份商品可在網店買現貨。88折活動折實後甚至比不少旋轉拍賣的同款商品便宜，有30多頁近200幾件現貨中，現在精選15款吸引之作，包括Metal Build、《高達》、《星矢》、《刀劍神域》、角落生物等等。

當中有些更是折上折，比如此《SAO》一番賞Yuuki景品：$249不是最終優惠價，折實$219

《SAO》一番賞Yuuki景品：$249不是最終優惠價，折實$219

新貨如GSC的Pop Up Parade系列《我英》轟焦凍人型 特價$212(原價$241）

Pop Up Parade系列《我英》轟焦凍人型 特價$212(原價$241）

METAL BUILD EVA 2號機 折上折只售$1399

METAL BUILD EVA 2號機 折上折只售$1399

12件88折推介 高達 魔神英雄傳 Ironman 角落生物

+ 7

最大重點係「精品」網店可以用消費券畀錢，最適合用來清消費券上的尾數零頭。特價期於2021年11月11日晚上23:59完結(animes-pro.com）

高達模型8折 隻500免費可順豐站收件

專賣BANDAI玩具、高達模型的TOYC網店，即日至2022年1月3日所有高達及BANDAI模型（剛推出新款除外）都有8折，滿$500色運費，更可到順豐站提貨，適合不方便在家／公司收件的玩家。

10款推介8折高達／數碼暴龍／Kamen Rider／Ultraman模型

HGUC 1/144 夜鶯 特價：＄503.90（原價：$629.90）

+ 4

這個特價期比較長，由即日至2022年1月3日止（www.toyc.com.hk）

同場加映：買完HG夜鶯，開YouTube睇東雲Umi 小背心教學片

性感偶像東雲うみ的高達模型YouTube頻道爆紅，早前她嘗試超高難度的新技法，製作大熱作HG 1/144 MSN-04II 夜鶯，勁爆身材、招牌背心、超高角度鏡頭樣樣齊。

👇👇👇（更新）2021年東雲うみ最新美圖輯😍😍