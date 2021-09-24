高達模型 10月、11月、12月 新作不斷，將會有MG「肥仔德」GN-005 德天使高達，仲有《幪面超人OOO》、新機人番《境界戰機》的模型上市，10月初不少香港市面又會收到第二筆電子消費券，到時又可以買餐飽。



10月模型19款新作 SD韋基利復刻吸引（點圖放大）

10月不算有真正注目的模型大作發售，尤其是《高達》基本上沒有重頭作。不過可以留意Sunrise新機械人動畫《境界戰機》主角機 Kenbu 模型發售，轉轉口味砌高達以外的機械人。

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11月模型12款新作 MG「德天使得天下」（點圖放大）

11月大作當然是MG版《00》第一季最後一部主角高達「GN-005 德天使高達」發售，它的特點是可以爆開「肥肉裝甲」現出真身「中性高達」，相信發售日又會好多人排隊搶，之後po圖貼包裝盒。

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12月應該還有重頭作未發表

照睇牌面，BANDAI沒可能在12月聖誕前，只得幾款幾百日圓的平價EG突擊高達／SD齊天大聖，相信10月中左右就會發表更多重頭作模型。

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