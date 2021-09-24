高達模型 10月、11月、12月 新作不斷，將會有MG「肥仔德」GN-005 德天使高達，仲有《幪面超人OOO》、新機人番《境界戰機》的模型上市，10月初不少香港市面又會收到第二筆電子消費券，到時又可以買餐飽。
10月模型19款新作 SD韋基利復刻吸引（點圖放大）
10月不算有真正注目的模型大作發售，尤其是《高達》基本上沒有重頭作。不過可以留意Sunrise新機械人動畫《境界戰機》主角機 Kenbu 模型發售，轉轉口味砌高達以外的機械人。
+15
11月模型12款新作 MG「德天使得天下」（點圖放大）
11月大作當然是MG版《00》第一季最後一部主角高達「GN-005 德天使高達」發售，它的特點是可以爆開「肥肉裝甲」現出真身「中性高達」，相信發售日又會好多人排隊搶，之後po圖貼包裝盒。
+8
12月應該還有重頭作未發表
照睇牌面，BANDAI沒可能在12月聖誕前，只得幾款幾百日圓的平價EG突擊高達／SD齊天大聖，相信10月中左右就會發表更多重頭作模型。
+12
👉👉同場睇：16間知名玩具店 可用甚麼平台使用消費券？（點圖放大）👉👉
+29
👉👉同場睇：figure/超合金/高達模型邊度抵？7大Toys Shop玩具店推介👉👉
+5
其他7間精選推介玩具店：買figure/超合金/高達模型邊度抵？7大Toys Shop玩具店推介
NIKE SB HG獨角獸高達限定版模型 關刀拉花配鞋盒包裝潮味十足幪面超人Revice靚女淺倉唯首穿比堅尼 女團PRIS成員Paz被指撞樣日本Cosplay女神Enako推濕身寫真集 性感形象登15本雜誌封面造勢