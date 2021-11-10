福岡1:1 Nu高達施工圖曝光｜繼東京、橫濱、上海後，第4座 1：1等身大 RX-93ff Nu高達，正式在九州福岡動工，來自電影《馬沙之反擊》的「牛鋼」，最大特色是背上六支排列得像扇子般的「浮游飛翅砲」Fin Funnel（另稱：浮游飛翔砲），但福岡版Nu Gundam竟將這標誌性武裝刪去，改成一支全新設計的大砲ロングレンジ・フィン・ファンネル！加上主色黑白改為藍白，高達fans齊齊劣評。然而近日網上流出RX-93ff Nu高達施工圖，看到內部結構，大家終於明白這一改絕對是有根據、有原因，用心良苦！



實物大RX-93ff nu高達，架於LaLaport福岡大型購物中心前。（Namco Bandai 圖片）

近日網上流出福岡1:1 Nu高達施工圖，看到內部結構，大家終於明白這一改絕對是有根據、有原因，用心良苦！

Nu Gundam 背上的「浮游飛翅砲」Fin Funnel是其標誌性的象徵，每次砌模型都要重複組6支，令人想砌到想哭。但相反也有很多模型發燒友，反過來用大量「浮游飛翅砲」砌型壯觀的情景。難怪福岡1:1 Nu高達取消了這些「太陽能板」會被fans臭罵。

福岡Nu高達施工圖：背上新設計真正目的其實是……

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不計高達模型系列《Build Fighters》系列，高達上套電視動畫已經是6年前的《鐵血的孤兒》，近日Bandai Namco舉行2nd Gundam Conference，宣佈一系列企劃。當中就包括下年會有3套新動畫。



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