福岡1:1 Nu高達施工圖曝光｜繼東京、橫濱、上海後，第4座 1：1等身大 RX-93ff Nu高達，正式在九州福岡動工，來自電影《馬沙之反擊》的「牛鋼」，最大特色是背上六支排列得像扇子般的「浮游飛翅砲」Fin Funnel（另稱：浮游飛翔砲），但福岡版Nu Gundam竟將這標誌性武裝刪去，改成一支全新設計的大砲ロングレンジ・フィン・ファンネル！加上主色黑白改為藍白，高達fans齊齊劣評。然而近日網上流出RX-93ff Nu高達施工圖，看到內部結構，大家終於明白這一改絕對是有根據、有原因，用心良苦！
近日網上流出福岡1:1 Nu高達施工圖，看到內部結構，大家終於明白這一改絕對是有根據、有原因，用心良苦！
Nu Gundam 背上的「浮游飛翅砲」Fin Funnel是其標誌性的象徵，每次砌模型都要重複組6支，令人想砌到想哭。但相反也有很多模型發燒友，反過來用大量「浮游飛翅砲」砌型壯觀的情景。難怪福岡1:1 Nu高達取消了這些「太陽能板」會被fans臭罵。
福岡Nu高達施工圖：背上新設計真正目的其實是……
+7
同場睇多D：高達7大企劃｜新電視動畫水星之魔女公開
不計高達模型系列《Build Fighters》系列，高達上套電視動畫已經是6年前的《鐵血的孤兒》，近日Bandai Namco舉行2nd Gundam Conference，宣佈一系列企劃。當中就包括下年會有3套新動畫。
+7
同場睇：高達模型家東雲｜小背心YouTube新片砌HG夜鶯 晒10招高難度技巧
呢度看睇相，想學模型技巧請點擊：連結
+3
嚴選Gundam全系列最有魅力高達Top 8 有款機體動畫未登場但超型高達10大經典戰鬥場面 阿寶馬沙奪7成票數 Nu沙煞比決戰僅得第2高達模型 MG 德天使／HG 境界戰機 10月~12月47款新作消費券目標