【Elden Ring / 艾爾登法環 / PS4 / PS5】全球機迷都非常期待的「魂系」遊戲最近作《Elden Ring》艾爾登法環將於明年2月底推出，官方即將在11月12日開始舉行一連數天的網路測試，需要抽籤參加。《香港01》科技玩物頻道有幸得Bandai邀請參加媒體優先測試試玩，以下為報告及感想。



終於識得跳 但都係唔識游水

今次試玩提供了5個預設角色，分別是劍士、魔法騎士、預言家、勇者和白狼戰鬼；可以放心是在正式版中將有系列一貫的可完全自訂角色系統，現在試玩就先選一個喜歡的來玩吧。

騎士控當然是選魔法騎士了

Elden Ring艾爾登法環給人的感覺是荒野之息大世界 + Dark Souls戰鬥系統：遊戲有一個龐大的野外地圖，各處散落各個地城及迷宮；野外地圖的敵人可有不同攻略法，如騎馬打帶跑、潛行暗殺等等；而進入地城後無法騎馬，地圖和敵人配置也固定，就變回較傳統的Dark Souls玩法了。而為了方便玩家探索世界，系統有許多親切的小改動，如大幅減輕落下傷害（但太高掉下去還是會死）、戰鬥外跑步不消耗耐力等，十分貼心。

地圖很美，不過可能是尚在開發中的關系，不少野外地區就真的只是個什麼都沒有或只得野生動物的荒地，並非每吋土地都有探索價值。

戰鬥方面，整體節奏比Dark Souls 3還快，攻擊的耐力消耗量平均較低、回復速度也很快，整體已接近Bloodborne了。不過玩家的機動力提升之下敵人的強度也相應提高，尤其Boss的動作、招式更多，一隻Boss往往有多種時間、範圍各不同的攻擊，一不留神就會中招，並沒有變得比前作容易。

試玩中可用到的武器有限，都是系列以前有登場過的武器如長劍、混種大劍、棍棒等。不過法術方面就重新設計，因為並非Dark Souls世界觀所以魔法的設定有所不同亦是自然；不過雖然招式不同，以系統來區分的話仍然是分成法術、奇蹟和咒術三種。有趣的是今集不少法術都可以儲力來強化效果。

一個最大的改動點是在之前公開的Gameplay Trailer中已知，亦是系列玩家最為感動的一點是，終於可以跳躍了（由Demon's Souls開始整個系列都沒有垂直跳躍、僅得前跳，到《隻狼》才有真正的跳躍），還可以使用跳斬！不過在空中無法使用戰技或魔法。

不過不死人（褪色者）仍然是不懂得游泳，掉進水裡就會即死。這裡記者就讓血跡幫自己探路，看著他掉下水浸死。

集系列大成之作 既有系統上再添變化

今集引進了不少新系統，試玩中可到的有「戰灰」和「道具製作」等：戰灰結合了系列既有的「變質」以及DS3的戰技，玩家可透過地圖拾取式擊倒Boss等獲得戰灰，將戰灰安裝於武器或盾牌上，便可賦予其戰技和屬性。一個戰灰只能安裝於一把武器，不過可以隨時更換；換下來的戰灰可再裝到其他武器上。然而大部份戰灰都限制只能於某種類的武器上使用，如「連擊」只能用在可突刺的武器上。

如果戰灰帶有屬性，使用時能選擇要不要將武器變質；有玩過Dark Souls就易理解了。戰灰的好處是變質武器時不用大費周章也不用再花費珍貴的素材；不過小小的缺點是屬性和戰技綑綁，無法完全自由地配搭組合。但單是武器可更換戰技這點就已經為配裝帶來無限變化，在遊戲正式推出後研究各種組合配置會是相當有趣。

道具製作：主要製作各種消耗品，如醃製龜頸肉（綠花草）、飛刀、箭、火炎壺等。其中合成用的壺可以無限重覆使用，但身上可帶的數量有限（用完可以馬上再製作）。用意應該是讓不擅長戰鬥或喜歡嘗試不同玩法的玩家有更多攻略的選擇，不過就試玩版而言硬派砍殺玩家沒太大需要用到這些道具。

值得一提的是「睡眠箭」托莉娜箭非常屈機，對雜兵以至部份強敵只要射一箭就能讓它睡著，然後就可使出致命一擊。

二刀流：很受玩家歡迎的二刀流在《Elden Ring》一樣有登場，但玩法又和DS3時不同，只要在左右手分別裝備兩把一樣的武器就會自動變成二刀流，按L1使出二刀流專用Move set。另外是Dark Souls 2中人氣很高的雙頭劍也載譽歸來，試玩中就可用到，同樣是單手持和雙手持時有不同Move set。

連線更方便 PVP生態將大改動

因應大世界玩法，地圖更大之下系列一貫將召喚符號寫在地下等其他玩家來按的玩法可能不太有效，因此官方亦作出一些友善改動；除了直接在遊戲選單中加入多人連線選項可直接使用各種連線相關道具外，也在地圖各處以及地下城入口設置了集合點，方便玩家召喚幫手互相協力。遊戲也和Dark Souls 3、Bloodborne一樣可設定連線密碼和朋友一起連線遊玩。不過說來慚愧，因為記者只顧摸索地圖，沒有試玩到多人連線玩法；目前可預見的是因為有跳斬以及各種新魔法的存在，PVP生態必然會和以前的Dark Souls大有不同。

就算是開放世界也同樣有入侵玩法，指定地點也會有NPC入侵玩家

總結：魂系遊戲玩家的夢想之作

對於享受魂系戰鬥系統的人來說，《Elden Ring》是一款完美的遊戲：Dark Souls系列的戰鬥系統向來博大深精，有多種不同流派的build，但是遊戲卻沒有那麼多敵人和地圖讓玩家充分發揮戰鬥（所以才有不少魂系玩家愛玩pvp）。現在《Elden Ring》有大世界、更大的地圖和更多的敵人時就可滿足戰鬥慾了。但如果你玩魂系遊戲最主要是欣賞它的Map design、不同地區巧妙的連接形成多彩的攻略路線；因為《Elden Ring》採用開放世界地圖、地下城各自分散之下就無法重現這點了。不過可放心是進入地城後，地圖設計仍然是本格From Software出品，各種初見殺、地形殺、精妙的高低差設計保證令玩開Dark Souls的你帶來滿滿的親切感。

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