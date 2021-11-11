【PS5 / PlayStation 5】不經不覺原來次世代主機「PS5」已經上市一周年，一年下來也發生過不少值得一記的大事、趣事和心酸事，以下就來回顧一下PS5周年紀念5件大事吧！



史上銷售速度最快PlayStation 但大量機迷仍未買到

PlayStation 5 PS5在2020年11月12日正式全球發售，一年後的今日PS5的整體環境又如何呢？據官方早前在10月底公開的數據，PS5的總銷量已超過1300萬，是PS系列歷來銷售最近最快的主題，亦是最快達成1000萬銷量的主機。

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惟現實是PS5主機供應仍然短缺，官方銷售仍然需要抽籤，雖然記者身邊也是有朋友陸續抽到PS5，但仍有很多擁有PS4的朋友未買到，不知道他們是抽不中還是已經放棄去抽了。

睇PS5發售一周年5件心酸事：

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至於遊戲陣容方面，PS5的完全獨佔作品目前仍未算是很多，今年推出遊戲基本上都是PS4/PS5雙版本或是齊PC、Xbox等的跨平台遊戲。

不過，在2022年開始就會多款Sony第一廠重量級作品發售，一直以來都有說法是主機換代需要經營3年（但任天堂的主機似乎沒有這問題）才開始進入巔峰期，確實按現時走向PS5也是會在接下來的一兩年發力，希望機迷們都盡快買到官方售價的PS5，不再被炒價逼害吧。

PS5發售一周年5件心酸事：

【01】仲係買唔到機

全球半導體短缺之下，雖然Sony表示已加緊生產PS5，但仍然在全球供應短缺。PS5目前仍然要抽選販賣，未能如PS4般隨時能在零售點買到；許多機迷在一年後的今日仍然未能買到PS5。



【02】炒價轉賣成風

PS5短貨的其中一個原因是大量炒家囤積主機，現時PS5的二手價格仍然高昂，在香港的PS5炒價目前仍接近6000港元。有點諷刺的是據官方數字，PS5是PS史上銷售最快的主機，目前出貨量已超過1300萬部，只不知有多少是落於炒家之手了。



【03】獨佔作品未夠多

PS5目前而言獨佔遊戲並不多，主要僅有《Demon's Souls》、《Returnal》、《Ratchet and Clank》、《FF7R Integrade》等。而在PS5推出後的一年內上市遊戲的大都分別對應PS4及PS5；對不少玩家來說未構成足夠「非買PS5不可」的理由。當然即使是同一款遊戲，在PS5上遊玩會比PS4表現出色得多，尤其是fps上，大部份遊戲在PS4只能有30FPS，而在PS5就能穩定60FPS運行。



【04】新版本主機減散熱

PS5在上市不足一年就推出了「改版」，除了一些配件上的調整外，機身重量亦比初版減少了300克。不過經外媒拆解主機後，發現減輕的重量來自較細小的散熱片，機體運行溫度也比原版略高；對於追求效能的玩家來說不是一個太理想的改動。



【05】手掣耐用度問題

PS5新手掣Dual Sense擁有自適應扳機、觸覺回饋等新技術，體積亦比PS4手掣Dual Shock稍大。不能否定的是這些新技術來帶的手感提升確實是非同凡響，但相對就帶來QC和耐用度問題；不少網民回報PS5手掣使用幾個月甚至一兩個月就出現故障。網上反映Dual Sense主要問題有菇掣飄移、R2掣壞、手掣無法充電等。有不幸的玩家表示自今年4月以來手掣共壞了4次。



【06】仍然想買機

雖然接連幾件事都比較負面，但PS5仍然是一部出色且值得入手的主機。尤其是現時顯示卡價格高企、組裝打機用PC所費不菲之下，原價僅4000港元的PS5就成為更超值的選擇。加上由2022年開始PS5就會有《戰神：諸神黃昏》、《地平線 禁忌西域》等獨佔大作陸續推出，到時無機就玩不到了。而就算不計PS5獨佔遊戲，用PS5來玩既有的PS4遊戲亦是一大樂趣，可用更好畫面和更高流暢度重溫PS4各款名作。



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