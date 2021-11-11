雙11優惠，Ubisoft免費送game、大量新作2折起｜雙11就連遊戲廠商都有不少優惠提供，尤其一向非常「佛心」的Ubisoft，就在11.11限時大送《刺客教條編年史三部曲（ASSASSINS CREED CHRONICLES）》（三款遊戲），以及大量遊戲作品2折起，幾十蚊就可以購入如《Ghost Recon》、《FARCRY》、《WATCH DOG》等作品。



👉雙11優惠｜豐澤/友和/Elecboy/Amazon 手機/家電/玩具100+總整理

Ubisoft就在今年雙11（11.11）推出大量遊戲劈價優惠外，更送《刺客教條編年史三部曲（ASSASSINS CREED CHRONICLES）》，內有三款遊戲，只需要幾步簡單步驟就可以免費獲取遊戲，機迷們當然不要錯過。

ASSASSINS CREED CHRONICLES包含3款作品，限時免費贈送至11月12日下午6時前取得。（Ubisoft）

👇👇Ubisoft取得免費遊戲步驟👇👇

+ 2

👉 取得免費遊戲連結

Ubisoft今次除了贈送《刺客教條編年史三部曲（ASSASSINS CREED CHRONICLES）》外，還有大量遊戲（及DLC）限時特價，2折起，最平幾蚊就可以購買得到，而且不乏新作及名作，亦都相當吸引。

👉雙11玩具figure減價優惠｜高達模型8折 星矢 Metal Build 88折

👇👇即睇超過50款以上遊戲限時特價👇👇

+ 20

同場加映：Amazon遊戲新作買2送1 免運直送香港 鬼滅之刃/FIFA22/COD必買

Amazon遊戲買2送1大減價，鬼滅之刃、FIFA22、COD、FARCAY 6、NBA2K22等新作特價兼免運直送香港！就在Black Friday之前，Amazon搶先將遊戲大劈價，限時買3送1，而且剛推出的新作都有得，而且更免運費直送香港，機迷們千萬不要錯過。

