雙 11 Adobe Photoshop／Ai 減價｜做與設計／創作相關行業的朋友，每日的生活基本上都離不開 Adobe 旗下的 Photoshop、illustrator 等服務；但這些服務的正價月費都相當高昂，想繼續用正版、同時又想省錢的話，記住要留意今個雙 11 Adobe 推出的超抵優惠！



Adobe 雙 11 限時特價、全套服務 6 折

今年的「雙11」不少品牌都有網上優惠，連 Adobe 也參上一腳，由即日起至 11 月 14 日期間訂閱 Adobe Creative Cloud，即可以享有一年 6 折優惠，亦即每月付出＄228 就可以享用全套正版 Creative Cloud 軟件包括 Photoshop、illustrator、Premiere Pro，以及附帶的雲端儲存功能等等。

Adobe Creative Cloud 的正價月費為＄408，6 折後收費＄228，留意使用此優惠訂閱的話，一年期屆滿之後會自動以正價續約，如果介意的話記住設定提醒，屆時取消訂閱（圖 Adobe）

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＄228 未夠抵？Adobe 同時推出教育優惠，只要是學生或教師，即可以原價 3 折、亦即約＄118 的價錢訂閱 Adobe Creative Cloud，而經過記者親身實試，Adobe 方面對學生／教師的身份驗證「不太嚴謹」，用戶可按自己需要，取得平價月費用正版 Creative Cloud。

Adobe 同時又推出教育優惠，只要是學生或教師，即可以原價 3 折、亦即約＄118 的價錢訂閱 Adobe Creative Cloud（圖 Adobe）

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雙11、11.11優惠合集｜手機、家電、玩具、遊戲於11.11／雙11都有不少網店大造優惠，如豐澤、Yoho友和、小米、Elecboy電器幫、Amazon等都有不少劈價優惠，大部份限時優惠都很抵買，如iPhone 13 Pro劈價、手機家電等半價優惠，還有網購最新遊戲買2送1等，值得大家出手。

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