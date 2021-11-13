不要小看玩具迷對愛藏品的認真程度，台灣高雄市一名姓杜的男子意外撞爛了朋友收藏的鐵甲奇俠figure及《海賊王》公仔，追討不果都算了，竟然還引發一場要驚動警方拉人、出動手槍子彈的大案件！而被捕的竟然是事主，究竟發生甚麼事？



留意到洪老闆的Ironman 全部未拆腰／腳跟的保護膠紙，本應新的一樣，可現在裝甲、手指都斷了。（PTT動漫區圖片）

案情指，杜先生一班朋友去了機車店洪老闆的店鋪聚會，席間杜在酒醉後胡亂觸摸洪老闆蒐集多年的《海賊王》及漫威Figure，導致大媽GK的地台斷裂，3隻HT 1／6 Iron man figure 手斷都腳掉了，洪老闆即場發火要求杜男賠償不果，事件在未解決下聚會不歡而散。

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為何會驚動警察？事主反而被捕？

後來洪老闆多次以即時通訊軟件要杜氏賠償不果，最終洪竟在LINE上張貼了兩顆真槍子彈照片，要求杜回機車店解決事件。杜於是隻身前往，入店後被洪老闆與其36歲邱姓友人拳打腳踢，邱姓男子更亮出疑似手槍，要求杜寫下17萬新台幣（約4.25萬港元）的銀行本票作賠償，杜氏照指示簽下本票，離開店就報警。

（PTT動漫區圖片）

高雄警方馬上展開專案調查，終在11月10日拘捕姓洪老闆，並在店內起出三顆子彈，另外再逮捕洪之邱陳友人，並在其家中起獲氣槍一把、仿真手槍一把、長槍一把，控告二人傷人、恐嚇、違反槍砲彈藥刀械管制條例。

本來心愛玩具被毀，追討賠償是合法合理，但用錯方法就好事變壞事了。

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