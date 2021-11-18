以分析《One Piece 海賊王》為主題、影片最高達200萬view數的日本YouTube頻道「MONSTERsJOHNTV」，頻道主是日文流利的巴西藉YouTuber John（じょん），11月初為觀眾介紹自己的性感女朋友NyaGo（にゃご）拍攝了兩條又屎又尿、出位過激的影片，收視不單沒起色，更激嬲2萬個粉絲解除訂閱，最後更要宣布引退。



巴西藉日語YouTuberJohn（じょん），11月初為觀眾介紹自己的性感女朋友NyaGo（にゃご）。

YouTube頻道「MONSTERsJOHNTV」原來以分析《One Piece 海賊王》劇情為主，紅髮可能是天龍人、未來四皇人選等影片，最高達200萬view！

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出位舉動挽救收視？

「MONSTERsJOHNTV」訂閱人數多達51萬，主持John（じょん）是個Hip Hop系打扮，日文非常地道的巴西人，他的《海賊王》劇情分析相當獨到，而且紅髮是天龍人、未來四皇人選等題材亦吸引，影片長期有100萬至200萬view。但隨著《鬼滅之刃》興起，view數似乎也隨著《One Piece》注目度一起下跌，平均只得6、7萬左右，達50萬view的影片愈來愈少。不知是否為了救亡，還是John真的被愛情衝昏頭腦，11月1日John忽然拍片介紹他身材突出的女友NyaGo（にゃご）以後情侶檔拍片，甚至連頻道名稱也改成「JohnNyaGo」。

性感女友小便片勁「呃嬲」👇👇👇

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然而John不知見好就收，早前再拍了一條「以肛門當夾公仔機」夾起30萬日圓艾尼路GK影片……終招來不得了的報應……

John再拍「以肛門當夾公仔機」夾起30萬日圓艾尼路GK影片

屁眼夾One Piece GK👇👇睇前要有心理準備👇👇

John在翌日馬上發表道歉影片，表示不會再拍攝「OnePiece」考察系影片，改為拍一些《PAD》抽蛋、試食影片，而NyaGo仍然有出鏡。

John在翌日馬上發表道歉影片，表示不會再拍攝「OnePiece」考察系影片。

不過John只是停拍One Piece片，頻道仍然在運作中。

John 一個外國人6年前開始搞YouTube，由1千幾百view試食、玩具、打機片發展到50萬訂閱，然而他今次的低俗主題相信已令不少網民厭惡。

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