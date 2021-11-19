【Pokemon / 晶燦鑽石 / 明亮珍珠 / Switch / 攻略】Pokemon寶可夢fans十分期待的鑽石/珍珠Switch重製版已經正式推出，相信Pokemon Fans就一早已經預訂了數位版遊戲在19日號凌晨開始狂煲。如果你還未開始玩或者還未購入今次鑽石/珍珠重製，就要先睇睇以下玩前必知7件事了。



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多個方便功能 初始Pokemon必選這隻

作為重製遊戲，晶燦鑽石和明亮珍珠加入了不少「Quality of Life」改善方便功能，最主要有過關必用的秘傳技能（斬樹、飛行等）不需再用自己的精靈學習，而是取得之後可以直接在界面中選取使用，不用在隊伍中預留使用秘技的精靈了。另外也可以隨時隨地在寶可夢頁面按R進入寶可夢寄放系統並更換寶可夢，要換隊員不需再回城鎮了。

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另外是原作中用來傳送精靈位於221公路的「夥伴公園」功能已被Pokemon HOME取代；該公園現在變成了「玫瑰公園」。在玫瑰公園可以遇到傳說寶可夢，例如超夢夢和烈空座。

烈空座

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