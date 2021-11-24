Netflix新韓劇《地獄公使 Hellbound》繼《魷魚遊戲》後再獲全球激讚，這部作品改篇自同名韓國漫畫，故事中的奇幻設定，睇開日本漫畫的人必定會like爆，就連《Metal Gear》之父小島秀夫，也特別在twitter上點名激讚，更詳細推薦fans留意那一段、必睇那一集！



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爛番茄史上首部滿分韓劇

由劉亞仁、朴正民、梁益準、金賢珠等主演的Netflix原創韓劇《地獄公使》（Hellbound）於11月19日上架後，僅1日就登上了該平台全球排行榜冠軍位置，破了《魷魚遊戲》以8日登頂的記錄！在「爛番茄 Rotten Tomatoes」網頁奪得100%網民正評，成為這美國知名影評網成立以來，首部取得100%正評的滿分韓劇。

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《地獄地使》正於Netflix獨家上線！改編自延尚昊與崔圭石的網路漫畫《地獄》，講述一個有「天使」存在的世界，他們會向即將死亡的人發出通諜，倒數完結後，地獄使者就會出現，帶死者往地獄進行審判。然而故事不單如此，有人借此「神跡」成為操控世界的大教會「新真理會」，亦有反對勢力及對一切成疑的警探、記者角色，推理性亦非常豐富！

故事背景／設定／角色介紹：睇前必識3個要點

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Metal Gear系列 科幻界神級監製小島秀夫 連出兩po力讚《地獄公使》

製作過《Metal Gear》系列，日本神級科幻遊戲監修小島秀夫點名力讚《地獄公使》，小島神提到：「我看了全6集延尚昊對演執導的《Hellbound》，真的很棒！我喜歡它分為兩部分各3集的結構，情節發展處理得很好，主題扎實呈現，我強烈推薦大家去看看！我自己也急不及待作品剩下的部份，更因此而追看延尚昊創作的原作漫畫。」

Watched 6 episodes of HELLBOUND by Yeon Sang-ho. This is great! I love the two-part structure, with three episodes each. The plot is well-developed! The theme is solid. Highly recommended! I can't wait to see the rest! I've also seen the webtoon based on Yeon Sang-ho's web manga. pic.twitter.com/yxdPmps3zN — HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) November 22, 2021

而且小島氏不只一次，接下來又retweet自己的貼文，點名力讚《地獄公使》導演延尚昊出色、他表示：「我一早就知延尚昊好出色！」之後小島神還跟留言的網民細心解釋作品有甚麼好，有人提及《地獄公使》的CG製作令人失望，小島秀夫巧妙的帶過道：「很多人看預告片時的確應該會感到 『這些 CG 怪物到底搞甚麼鬼？』，但無論如何請你去看第 3 集吧，一定會被它深深吸引，這是一部大師級作品！」仍然覺得韓劇不及日劇的你，會否考慮聽聽神級日本監製的推介？

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