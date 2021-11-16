奧術 / 英雄聯盟 / Arcane / LoL / Netflix動畫｜無懼新來的Disney+挑戰，影視作品串流平台Netflix近幾個月一直有全球現像級重量作品放送，繼之前《魷魚遊戲》全球大熱後，最近由大人氣MOBA遊戲《英雄聯盟》League of Legends LoL衍生的原創動畫《奧術：英雄聯盟》Arcane: League of Legends在全球爆紅，以下整理睇《奧術》前必知5件事方便大家馬上投入。



英雄聯盟造就大MOBA時代

《英雄聯盟》不是第一款MOBA類遊戲，但肯定是現時MOBA成為主流遊戲類別之一的最大推手。其IP已有超過十年歷史，不過其人氣仍然是方興未艾，稍早前的LoL年度世界賽同樣成為全球機迷焦點；然後手機版《英雄聯盟: 激鬥峽谷》中國服一上架，就令遊戲一口氣衝上10月份全球課金榜第5位。然後又有現在Netflix動畫《奧術》好評如潮。

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《奧術》多位英雄登場 解構主角Jinx及Vi身世

《奧術》故事發生在聯盟宇宙中的兩個城市皮爾托福（Piltover）和佐恩（Zaun），描繪社會中的各種衝突，如上流社會與底層人民、道德與科學進步、兄弟和姊妹之間等等。 劇情則圍繞《英雄聯盟》中的兩位角色Jinx吉茵克絲及Vi菲艾的身世，同時還有來自皮爾托福和佐恩的多位角色如Caitlyn凱特琳、Viktor維克特、杰西Jayce、艾克Ekko等登場。

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👇即 睇《奧術》事前必知5件事👇

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更多Netflix《奧術》Arcane劇照：

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睇《奧術》事前必知5件事：

1.《奧術》好看嗎？

在知名影視評分網站「爛番茄」上，《奧術》獲得100%的新鮮度，15位影評人打出平均分8.8/10分的超高分數，近1300個網民評價平均4.9星（最高5星）。在另一權威性影視評分網站IMDB上亦有24000名用戶給出平均9.4分（10分滿分）。網上流傳的口碑當然也是好評如潮。



2. 《奧術》有幾多季？幾多集？每集幾長？

《奧術》目前只有一季，共9集，分三次每次3集公開。目前已播出1~6集，最後7~9集預定於11月20日播出。每集長約40分鐘。至於會否製作第二季目前未有消息。



3. 我沒有玩過LoL，會否看不懂《奧術》？

不會。《奧術》用了不少篇幅來講解世界觀和故事背景，單看動畫已能完整理解劇情。當然有玩過英雄聯盟的話看到熟悉的角色登場就更有親切感。



4. 看《奧術》時最需要留意什麼亮點？

2D+3D的精彩畫面及蒸氣龐克Steampunk畫風美術、緊湊的劇情以及出色的配樂。如果本身是玩家，留意角色的身世及互動，以及比較《奧術》和現有《英雄聯盟》的設定及描述不同處亦是樂趣。



更深入就是各種《英雄聯盟》遊戲彩蛋，例如菲艾及吉茵克絲的養父范德爾，就有許多人考究其實是遊戲中一位已登場英雄，不過到底是誰就未有100%定論。為免劇透「候選」人物就不在此討論。



5. 如果看完奧術後想了解更多《英雄聯盟》故事，但又對遊戲本身無興趣，有什麼方法？

可以去聯盟宇宙官方網頁（有中文）https://universe.leagueoflegends.com/zh_TW/，裡面詳記了英雄聯盟的背景和設定，例如不同地區的歷史及出身自該處的英雄們等等。



聯盟宇宙官方網頁：https://universe.leagueoflegends.com/zh_TW/

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