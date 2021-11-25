精品玩具荃灣開倉｜有模型、figure、Metal Build、GFFMC合金、Robot魂、超合金魂！眼鏡廠鬼滅、龍珠、Q Posket 景品200蚊5盒！



METAL BUILD EVA-02 2號機（一般普通色非EVA2020版） $1200（每人限1）



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市面本來已好抵買，水準QC都極高的Gundam Fix GFFMC合金紅彗星渣古I，只售$790（每人限1）



過100件開倉價高達模型／玩具／figure／合金玩具

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大量BANPRESTO景品，有鬼滅、Q Posket、龍珠、我英，100蚊2件、200蚊5件，但1個買家每款只限1隻、不能重複買同款。

大量BANPRESTO景品有咩款？

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開倉日期: 2021年11月26日至29日

地址: 荃灣沙咀道40-50號榮豐工業大廈19樓06室

時間: 11月26日 12:00 - 21:00、11月27日 11:00 - 20:00、

11月28日 11:00 - 20:00、11月29日 13:00 - 21:00

付款方式: 只限現金或VISA MASTER信用卡

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