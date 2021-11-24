全民造星IV 已經進入60強階段，大熱的Jackie、193妹全部出局；名不經傳的日系萌妹Sica、39歲的謝裕鈴入圍都引來爭議，究竟60強中還有甚麼高人氣參賽者？本文列出60強全部參加者的IG及follower人數，看能不能作個參考。



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《全民造星IV》60名入圍者個人資料及IG（以參賽號碼排列）



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10位IG人氣最高的60強參賽者排名

以下是10位IG Follower人數最多、超過2萬人追蹤的60強參賽者排名，被受網民及媒體力讚，年輕且曾去韓國接受藝能集訓的91號許軼（Day）僅差數千，未能進佔TOP 10，不過IG人氣只當作吃花生，《造星IV》出線還需要很多因素的！

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阿Day其實並沒有很落力去經營自己的IG，貼文僅得10條。反而在profile內可以連結到她所屬cover dance舞團的YouTube CHANNEL，有時間去睇片啦。

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《全民造星IV》60強中，有一位風格非常AKB48的日系美少女Sica（何洛瑤／21歲） ，她爆冷擊敗了常常於「試當真」出現的KOL/YouTuber Jackie，引起網民激烈討論，即睇Sica在女僕cafe／cosplayer時間的美圖。全文在此收看：👉日系萌妹Sica擊敗KOL Jackie 熱愛動漫女僕Cosplay

Sica臉書上有大量Cosplay及女僕造型照片（＠ho.jessica.334）

看全文：日系萌妹Sica擊敗KOL Jackie 熱愛動漫女僕Cosplay