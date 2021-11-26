高達考察｜MS / MA如何分？為何自護號是MS？萬代官方有神級解釋

《高達》系列之所以令人迷得不要不要，設計有型的機動戰士 Mobile Suit（MS）必然是當中最大原因。除了帥氣的主角機高達，富有軍事感的渣古，體型巨大、壓迫感十足的Mobile Armors (MA)也相當吸引。對於MS/MA的界線傻傻分不清，近日Gundam info 官網有一套解釋，你想不想聽聽？



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MA不一定是非人型機體

早期作品中的MA比較易認：沒有雙腳、如怪物一般的外觀，就是MA機動堡壘。後來出現了變型機TMS，可以自由變身為MS人型或MA飛行型，從此MS/MA的定性就變得模稜兩可。

12部最愛日本網民喜愛的MA機體

先來看看日本網民投票揀選12部最愛MA

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用精神感應武器 不一定是MA

一年戰爭中最具代表性的MA，使用精神感應武器的愛美號，定位是MA。然而同樣用精神感應系統，使用有線誘導遙控手臂的自護號，竟然是一部MS。

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巨型機體 也不一定是MA

《ZZ高達》的Quin-Mantha 京密煞就算是42米巨人，但仍是一部MS；但同樣達40多米身高的重高達卻屬於MA，因為後者有變型功能。換言之，可以變型成非人型的，都算是MA？

《ZZ高達》的Quin-Mantha 京密煞就算是42米巨人，但仍是一部MS。

同樣達40多米身高的重高達卻屬於MA

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合體機也可以是MS，也可以是MA……

但是又有點說不通，在《0083》中，RX-78GP03D Gundam Dendrobium，由MS與巨型武器庫+推進器合體而成一部非人型的巨型飛行器，為何仍被定位為MS？新安州以同樣方式合體成巨型機Neo Zeong，卻又當成MA，究竟是怎樣的一套基準？

賈圖的NEUE ZIEL是MA，那GP-03D大貨櫃又為何不是MA？（圖片來源：platin ailos）

媽咪！！！好亂呀！！！我分唔到MS同MA！！！

不用怕，因為BANDAI早前在Gundam info 高達官方網頁中，曾解釋過MS/MA的定性準則，不過就有點吹漲的感覺……

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