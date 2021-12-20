天堂M︱丁特質疑轉蛋率被官方提告　直播怒轟：用我課的錢告我？

知名實況主丁特因手遊《天堂M》製作道具機率不似官方公告，在豪砸兩次上百萬元（台幣，下同）後仍只得到遠低於官方公告的機率後，憤而在直播中不斷請遊戲橘子董事長劉柏園「出來面對」，在17日引起遊戲橘子集團提出民事訴訟，籲遏止丁特的言論。對此，丁特於當天晚間直播時向遊戲橘子全面開戰表示，「現在用我課的錢撕心裂肺地告我？這樣合理？」



在直播開始前，他就呼籲遊戲橘子的公關部門、甚至是董事長劉柏園進來直播，直接與他用手機通話對質，針對不實言論進行相關辯論，並痛斥「別躲在律師背後，現在是用我的錢告我是嗎？」。他解釋，自己四年來在《天堂M》上花費超過千萬元，自己只是將在遊戲遇到的狀況，透過直播未剪輯的狀況公布，透過科學方式計算，卻發現官方公告的機率並沒有在信賴區間內（意指這個轉蛋機率根本不合理），他認為這就是查證的過程，對於官方控訴的「查證」十分不滿。

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他認為自己花了上千萬，從紅變一路玩到現在，卻無法拿出任何電磁紀錄，而是以這樣的方式、撕心裂肺的告四年的忠誠玩家，卻只換來一紙民事訴訟狀及排山倒海的輿論壓力，用這樣的方式殘忍對待死心塌地的玩家。而他也表示自己並未收到民事訴訟狀，並未像遊戲橘子所說的10日提告，這樣他也不知道要怎樣反駁。

但在直播中他不斷要求遊戲橘子的團隊打電話對質，都並未得到回應、事情仍未平息，他指出兩個月前其實就已經被遊戲橘子發過警告信，他強調自己當時點到為止，之後他就只想要推動轉蛋法來保障大家在遊戲課金上的權益。而之後他也針對遊戲橘子所提出的三點控訴一一進行回應。

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